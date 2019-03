Grabar Kitarović vjeruje da će Europa biti jača nakon Brexita

Europa će izaći jača nakon Brexita, a izlazak Britanije iz EU-a neće se jako odraziti na Hrvatsku, ocijenila je u petak predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na tiskovnoj konferenciji posvećenoj svojim vanjskopolitičkim aktivnostima u zadnja tri tjedna.

"Moje uvjerenje je da će izaći jača", rekla je predsjednica odgovarajući na pitanje hoće li Europa izaći jača nakon Brexita ili će doći do bitnih poremećaja.

Kazala je da je pravo svake države izaći iz članstva Europske unije ukoliko to želi. "To suvereno pravo iskoristila je Velika Britanija, mada nam je svima žao da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta EU. Međutim, to je njihova odluka i valja ju poštivati."

Predsjednica smatra da se Brexit neće puno odraziti na Hrvatsku te da će se neizvjesnost oko Brexita razriješiti u idućim danima.

"Vjerujemo da će se suradnja s Velikom Britanijom možda čak osnažiti nakon njihovog izlaska", kazala je.

Dotakla se i nepovjerenja građana zemalja članica u institucije EU-a.

"Briselska politika mora se približiti ljudima. Rast populizma jedan je od rezultata odmicanja političkih elita od ljudi, bježanja od ljudi, od stvarnih problema. Čini mi se da se počesto političari boje doći u takve situacije. EU definitivno mora razmisliti kako se približiti ljudima."

Sve ideje oko jačanja europskog projekta su dobrodošle, od kojih je najpoznatija ona francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, rekla je predsjednica. "Ja i Hrvatska čvrsto stojimo na poziciji da RH želi biti dijelom te jezgre Europe i zapravo bi cijela EU trebala biti jezgra - unija jednakopravnih članica koje imaju jednake obveze ali i jednake mogućnosti razvoja."

Što se tiče posjeta Macrona Hrvatskoj kazala je da su se više puta susreli na marginama raznih događanja, ali da zbog unutarnjopolitičke situacije u Francuskoj nije razgovarala o datumima.

"Poziv stoji otvoren, posjet će se dogoditi i želim da se dogodi u vrijeme kada se možemo doista koncentrirati na odnose između Hrvatske i Francuske i na to kako možemo unaprijediti bilateralne odnose i europski projekt."

Grabar-Kitarović je izjavila da Hrvatska mora biti samosvjesna i aktivna članica UN-a, EU-a, NATO-a i drugih međunarodnih organizacija.

"Hrvatska vanjska politika alat je za ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa a ja ga mislim i dalje uporno i aktivno koristiti na dobrobit hrvatske države, hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana, ne samo u profiliranju ugleda RH već i u otvaranju brojnih poslovnih mogućnosti koje trebaju dovesti do otvaranja novih radnih mjesta u Hrvatskoj i do poboljšanja životnog standarda svih hrvatskih građana", istaknula je.