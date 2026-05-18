TRAGEDIJA ZAVELA SVE U CRNO

Grad Drniš proglasio u utorak Dan žalosti zbog ubijenog Luke: 'Cijeli grad je u šoku...'

Piše HINA,
U Drnišu muškarac ubio dostavljača | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pogreb će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao.

Grad Drniš i dalje je u šoku nakon ubojstva 19-godišnjeg dostavljača pizze, gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je u ponedjeljak kako su građani proveli dvije neprespavane noći, dok će u utorak biti proglašen Dan žalosti i održan pogreb stradalog mladića.

"Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubojstvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija", rekao je Dželalija dodavši kako je posebno potresno što je stradao mladi čovjek kojemu je tek trebao početi život.

Kaže kako je jutros izašao u grad i zatekao ga potpuno praznog, tržnica i ulice bez prolaznika. Drniš se mora početi vraćati u normalan život, ali će djeci u školama biti potrebna psihološka pomoć.

Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka
"Trebat će, vjerojatno, i djeci u školama pomoći. Moramo sad psihološki pomoći i zajednici. Svi ljudi u gradu su u šoku, nije ovo jednostavna situacija", ističe Dželalija.

Škola se oprostila od ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Pamtit ćemo te zauvijek po dobroti'
Ravnatelj škole Hrvoje Pekas rekao je kako je bila riječ o uzornom učeniku i sportašu te da je cijela zajednica potresena tragedijom, prenosi Slobodna Dalmacija.

Policija je noćas uhitila Kristijana Aleksića koji je u subotu u 23,05 sati pucanjem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće usmrtio 19-godišnjaka koji mu je došao dostaviti pizzu.

