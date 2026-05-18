Škola se oprostila od ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Pamtit ćemo te zauvijek po dobroti'

Drniš je zavijen u crno nakon tragedije u kojoj je Kristijan Aleksić na pragu svoje kuće u subotu navečer iz vatrenog oružja usmrtio Luku M.(19) koji mu je dostavljao pizzu.

Od preminulog mladića, na društvenim mrežama oprostili su se iz njegove srednje škole.

- S dubokom tugom, žalošću i nevjericom primili smo vijest o tragičnom gubitku našeg učenika. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Zauvijek ćemo ga pamtiti po njegovoj dobroti, vedrini i tragovima koje je ostavio u našoj školskoj zajednici.

Inače, mladić je u pizzeriju stigao prije otprilike mjesec i pol dana, a kako nam je ispričao konobar koji je s njim radio, riječ je o odličnom, vrhunskom momku.

- I on i obitelj su divni. Što drugo reći o momku od 19 godina koji subotu navečer ne ide vani, nego ide zaradit dnevnicu radom. Nemam riječi za njega, od kulture do dobrote i poštovanja.

Potraga za Aleksićem trajala je više od 24 sata. Naposljetku je uhićen noćas oko 2:30 sati na prilazu u Drniš. Uhitili su ga nakon upotrebe sile, a kod njega su pronašli vatreno oružje i nož od 20 cm.