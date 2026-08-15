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Grad Pula donirat će 20.000 eura Gradu Omišu za pomoć u saniranju posljedica požara

Piše HINA,
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Grad Pula donirat će 20.000 eura Gradu Omišu za pomoć u saniranju posljedica požara
Foto: Zvonimir Barisin
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Kao grad koji se i sam suočavao s velikim požarima, u Puli duboko suosjećamo sa svima koji su pogođeni ovom strašnom tragedijom.

Grad Pula donirat će dvadeset tisuća eura Gradu Omišu za pomoć u saniranju posljedica strašnog požara koji je pogodio Omiš i okolicu, a u slučaju potrebe, spremni su pružiti i daljnju pomoć, izvijestili su u subotu poslijepodne iz pulske gradske uprave. 

"Kao grad koji se i sam suočavao s velikim požarima, u Puli duboko suosjećamo sa svima koji su pogođeni ovom strašnom tragedijom. Naše misli posebno su uz obitelj stradale osobe, ozlijeđene kojima želimo brz i uspješan oporavak, kao i uz sve one koji su u požaru izgubili svoje domove, imovinu i ono što su godinama stvarali", naveli su iz Grada Pule.

D553 Omiška obilaznica zatvorena za promet zbog požara
Omiška obilaznica zatvorena za promet zbog požara

Dodaju da u trenucima ovakve tragedije svi moramo pokazati solidarnost.

"Ovom donacijom želimo dati svoj doprinos ublažavanju posljedica požara i pomoći u obnovi i saniranju štete koja je nastala", poručili su iz gradske uprave i dodali kako Grad Pula ostaje u kontaktu s Gradom Omišom te će, u skladu s potrebama na terenu i svojim mogućnostima, biti spreman pružiti i druge oblike pomoći.

Osim toga, Grad Pula izražava duboku zahvalnost svim vatrogascima, pripadnicima hitnih službi, civilne zaštite, volonterima i građanima koji su danonoćno na terenu, štite ljudske živote, imovinu i okoliš te nesebično pomažu u borbi protiv požara koji su posljednjih dana pogodili Omiš i druga područja diljem Hrvatske.

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