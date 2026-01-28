Grad Sarajevo se pridružilo istrazi o 'ljudskom safariju'

Gradsko vijeće Grada Sarajeva dalo je suglasnost 28. siječnja da se Grad Sarajevo pridruži kaznenom postupku koji se vodi pred nadležnim pravosudnim tijelima u Milanu protiv osoba osumnjičenih za snajpersko djelovanje nad građanima Sarajeva tijekom proteklog rata, piše Radio Slobodna Evropa.

Početkom studenoga prošle godine talijanski su mediji objavili da je milansko tužiteljstvo pokrenulo istragu o tzv. „vikend-snajperistima“ koji su, prema prijavi pisca i novinara Ezija Gavazzenija, plaćali velike iznose novca kako bi dolazili na položaje Vojske Republike Srpske oko Sarajeva te snajperom, uglavnom „iz zabave“, ubijali građane u opkoljenom Sarajevu.

Gavazzeni je, nakon nekoliko pokušaja Radija Slobodna Europa da ga intervjuira, posredno poručio da ne želi govoriti. U međuvremenu je održao konferenciju za medije u Milanu, na kojoj je izjavio da u veljači objavljuje knjigu o „snajperskom safariju“.

Gavazzeni je prve navode o dolasku stranaca na bojište vidio 1995. godine u tekstu objavljenom u listu Corriere della Sera, nakon čega je počeo pisati triler na tu temu. Kaže da je ubrzo shvatio kako zna premalo te je odustao. Sve do 2022. godine i dokumentarnog filma „Sarajevo safari“ slovenskog redatelja Mirana Županiča.

Presedan u ožujku

Tužiteljstvo u Milanu trebalo bi o rezultatima istrage obavijestiti javnost u ožujku 2026. godine. Ako podigne optužnicu i dokaže krivnju, bit će to prvi slučaj u Europi u kojem se pred sudom odgovara za snajperska ubojstva civila u Sarajevu.

U međuvremenu, pravosuđe Bosne i Hercegovine provjerava navode, no dosad nijedan snajperist nije procesuiran zbog ubojstava civila, osobito djece, u Sarajevu. Tijekom gotovo četiri godine opsade Sarajeva, prema podacima udruga žrtava i presudama međunarodnih sudova, svako deseto dijete ubijeno u gradu pogođeno je snajperskim hicem. Više od 14.000 djece je ranjeno.