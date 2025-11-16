Obavijesti

GNJUSNI ZLOČINI

Majka ubijenog dječaka o 'Sarajevo safariju': 'Kakvi to monstrumi ubijaju iz zabave'

Majka ubijenog dječaka o 'Sarajevo safariju': 'Kakvi to monstrumi ubijaju iz zabave'
Na pitanje vjeruje li da je netko njezino dijete ubio “iz zabave”, Fatima Popovac odgovara da tu mogućnost ne može pojmiti. 'Da je nekome zabava bila ubiti dijete... to je izvan svake pameti“, dodaje.

Talijansko tužiteljstvo u Milanu pokrenulo je istragu o tzv. “vikend snajperistima”, strancima koji su tijekom opsade Sarajeva navodno plaćali desetke tisuća dolara kako bi pucali na civile. Vijest su objavili talijanski listovi La Repubblica i Il Giorno, navodeći da je istraga pokrenuta nakon prijave novinara i pisca Ezija Gavazzenija te bivšeg suca Guida Salvinija. Istraga je zasad usmjerena protiv nepoznatih počinitelja.

Ubijen dok ga je tetka vodila za ruku

Jedna od žrtava snajperskog metka je bio i šestogodišnji Adnan Popovac, kojega je u rujnu 1994. u sarajevskom naselju Hrasnica usmrtio hitac ispaljen s položaja Vojske Republike Srpske u Vojkovićima. Dječak je stradao dok ga je tetka držala za ruku, a njegova sestra bila joj je u naručju.

Njegova majka, Fatima Popovac, i danas se teško prisjeća trenutka koji joj je obilježio život.

„Samo što su izišli iz dvorišta, čula sam pucanj. Kad sam istrčala, ljudi su se već skrivali. Rekli su mi da je ranjen nekakav Dado, ali sam odmah znala da je moj Ado“, ispričala je potresena majka, pokazujući sinovo ime uklesano na Spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, piše Anadolu.

‘Tko su monstrumi koji su plaćali da ubijaju djecu?’

Na pitanje vjeruje li da je netko njezino dijete ubio “iz zabave”, Fatima odgovara da tu mogućnost ne može pojmiti.

„Voljela bih vidjeti tog monstruma, ako uopće ima išta ljudsko u sebi. Što je dijete od šest godina ikome krivo?“, kaže.

Ipak, vijest o pokretanju istrage u Italiji vidi kao mali tračak nade.

„Nadamo se da će se otkriti istina. Da je nekome zabava bila ubiti dijete... to je izvan svake pameti“, dodaje.

Opsada Sarajeva

Opsada Sarajeva trajala je od 1992. do 1996. godine – ukupno 1.425 dana – i smatra se najdužom opsadom jednog glavnog grada u modernoj povijesti. U tom razdoblju ubijeno je 11.541 civila, među njima 1.601 dijete. Procjenjuje se da je na grad ispaljeno oko 500.000 projektila.

Zbog teroriziranja civilnog stanovništva međunarodni sudovi osudili su brojne visoke dužnosnike i zapovjednike Vojske Republike Srpske, među kojima su Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Stanislav Galić.

Priča o “Sarajevo safariju” prvi put je široj javnosti ponovno otvorena 2022. godine, nakon dokumentarnog filma slovenskog redatelja Mirana Zupaniča.

Fatima Popovac, koja nakon rata ima još sina, kćer i dvoje unučadi, kaže kako je jedino što je drži nada da će pravda, na ovom ili drugom svijetu, ipak doći.

