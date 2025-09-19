Grad Slavonski Brod poslao preporuku o zabrani mobitela na nastavi: 'Vide se problemi'

Preporukom ravnateljima osnovnih škola kojima je Grad Slavonski osnivač da se uvede zabrana korištenja mobitela učenicima tijekom boravka u školi Slavonski Brod se pridružio gradovima koji su to do sada učinili.

Ova preporuka temelji se i na inicijativi i prijedlogu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije – Službe za školsku medicinu.

Preporukom se nalaže da škole u svoj Kućni red unesu odredbu o zabrani korištenja mobitela. Odluku o tome donosi Školski odbor, nakon provedene rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika. Kućnim redom definirat će se pravila korištenja mobitela, postupci u slučaju kršenja pravila, kao i iznimke – prvenstveno vezane uz zdravstvene potrebe pojedinih učenika.

Brojna istraživanja ukazuju na različite negativne učinke pretjeranog korištenja mobitela – od problema s mentalnim zdravljem, poremećaja sna i smanjene koncentracije, do fizičkih tegoba. Sve češće se spominju dijagnoze poput "ekranizma", "digitalnog autizma" ili "prekomjerne uporabe mobitela".

Prema istraživanju provedenom u Brodsko-posavskoj županiji, utvrđeno je da čak 52 % učenika osmih razreda i 17 % učenika petih razreda tijekom tjedna koristi mobitel više od preporučenog vremena. Prilikom upisa u prvi razred sve je više djece s teškoćama u govoru, slabijom motorikom i poteškoćama u koncentraciji. Kod starijih učenika sve su učestaliji problemi poput prekomjerne tjelesne mase ili pretilosti, poremećaja lokomotornog sustava, oštećenja vida, glavobolja, nepravilnog držanja, poteškoća sa spavanjem, anksioznosti i depresivnih stanja. Također, sve je više učenika izloženo online nasilju i cyberbullyingu.

Iako je uloga roditelja u odgoju djece najvažnija, škola kao odgojno-obrazovna ustanova također ima zadatak kroz učenje poticati primjereno i kulturno ponašanje. Zabrana korištenja mobitela u školama potaknut će učenike na razvijanje izravne komunikacije, socijalnih vještina i čvršćih prijateljskih odnosa – što su ključni elementi u razvoju zdravih životnih navika.