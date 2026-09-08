Grad Zagreb će sufinancirati dioptrijske naočale za djecu slabijeg imovinskog statusa

Grad Zagreb pokrenuo je pilot-projekt sufinanciranja dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa za što je osigurano 60.000 eura, a riječ je o mjeri koju je kroz amandman na gradski proračun predložio i izborio zagrebački SDP.

- To je primjer kako gradska politika treba izgledati - prepoznati konkretan problem građana i pronaći novac za njegovo rješavanje. Naočale za dijete nisu stvar izbora ni luksuza. Ako dijete ne vidi dobro, to utječe na njegovo učenje, razvoj i svakodnevni život. Upravo zato smatramo da Grad treba stati uz obitelji kojima je takav trošak najveće opterećenje - navodi predsjednik zagrebačkog SDP-a i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić.

Posebno je važno, kaže, što je mjera postavljena kao pilot-projekt pa se time otvara prostor za njezino daljnje unaprjeđenje i proširenje.

- SDP Zagreb će pratiti provedbu mjere i zalagati se da pomoć u budućnosti bude dostupna što većem broju djece kojoj je potrebna - poručuje Mišić.

A njegov kolega, gradski zastupnik SDP-a Srđan Subotić kaže kako im cilj nije bio predložiti samo još jednu mjeru na papiru.

- Cilj je bio osigurati novac i pokrenuti pomoć koja će doći do djece i njihovih obitelji. To smo ovim amandmanom napravili. Ovo je tek prvi korak - želimo da Zagreb bude grad u kojem financijske mogućnosti roditelja ne određuju koliko će dijete imati dobre uvjete za odrastanje, školovanje i život - zaključuje Subotić.

Iz SDP-a Zagreb u priopćenju naglašavaju da djeca ne smiju imati lošije uvjete za učenje i odrastanje zato što njihovi roditelji nemaju dovoljno novca za dioptrijske naočale. Zato su i predložili da Grad Zagreb uvede konkretnu financijsku pomoć obiteljima koje si taj trošak ne mogu priuštiti.

Prema pokrenutom modelu, djeca mlađa od 18 godina s prebivalištem u Zagrebu koja imaju umjereni ili visoki stupanj refraktivne pogreške mogu ostvariti do 40 eura potpore za kupnju dioptrijskih naočala.

Pravo je namijenjeno djeci iz obitelji koje ostvaruju neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, stoji u priopćenju.