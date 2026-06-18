Grad Zagreb daje do 3000 eura za obnovu oštećenih grobova

Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom građani, čija su grobna mjesta oštećena tijekom nevremena od 26. do 28. ožujka, dokazuju ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći, a poziv je otvoren do petka 14. kolovoza, priopćeno je iz zagrebačke Gradske uprave. Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja na grobnim mjestima nastalih uslijed nevremena Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, a detaljne informacije, obrazac zahtjeva i popis potrebne dokumentacije dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba. Novčana pomoć odobrava se za sanaciju oštećenja na nadgrobnim spomenicima i drugim dijelovima grobnih mjesta nastalih uslijed nevremena. Grad Zagreb sufinancirat će 50 posto utvrđene štete, odnosno najviše do 3.000 eura po grobnom mjestu.

"Nakon snažnog nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb, važno nam je pomoći sugrađanima u sanaciji štete gdje god je to moguće. Grobna mjesta imaju posebnu emocionalnu vrijednost za obitelji, stoga ovom mjerom želimo olakšati obnovu oštećenja i pružiti konkretnu podršku", naglasio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Pravo na novčanu pomoć, sukladno odluci Gradske skupštine, imaju fizičke osobe koje su korisnici ili sukorisnici grobnih mjesta na kojima je nastala šteta, a koje su podnijele prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga, podružnice Gradska groblja, objavljen 8. travnja 2026.. "Ovaj poziv otvoren je još do 1. srpnja 2026. i prijava na njega preduvjet je za ostvarivanje novčane pomoći Grada Zagreba", naglasili su iz zagrebačke Gradske uprave.

Podsjetili su i na to da se za javni poziv Zagrebačkog holdinga, podružnice Gradska groblja, prijave štete s fotografijama nastalih oštećenja zaprimaju na e-mail adresu steta.groblja@zgh.hr, ili osobno na Mirogoju, u zgradi Tehničke službe. "Stručne službe Gradskih groblja kontaktirat će sve korisnike koji su predali prijavu kako bi ih uputili u postupak Grada Zagreba za ostvarivanje prava na novčanu pomoć", poručili su iz zagrebačke Gradske uprave.