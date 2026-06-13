Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON 75 DANA

Zagreb kreće s isplatama nakon oluje: 434 zahtjeva odobreno

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb kreće s isplatama nakon oluje: 434 zahtjeva odobreno
Olujno nevrijeme napravilo veliku štetu u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Maksimalan iznos pomoći iznosi 15.000 eura za stambene objekte i 5.000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura po korisniku

Grad Zagreb izvijestio je u subotu da je, samo 75 dana od olujnog nevremena u ožujku, objavio prvu listu odobrenih zahtjeva za dodjelu novčane pomoći građanima čija je imovina oštećena, čime je omogućen početak isplata građanima.

Na prvoj listi nalaze se 434 odobrena zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta u iznosu od 305.256,25 eura, dok je za isplatu odobreno 213.679,59 eura.

OPASAN RAD NA VISINI Vatrogasci saniraju štete od oluje, objavili fotke s krovova. Stižu vozila za pomoć u Zagreb
Vatrogasci saniraju štete od oluje, objavili fotke s krovova. Stižu vozila za pomoć u Zagreb

Među odobrenim zahtjevima koji su prijavljeni na javni poziv Grada Zagreba, njih 243 odnosi se na oštećena osobna vozila, 163 na obiteljske kuće te 28 na stanove.

Kao i nakon olujnog nevremena u srpnju 2023. godine, Grad Zagreb građanima osigurava posebnu novčanu pomoć iz gradskog proračuna u visini 70 posto procijenjene štete, ističe se u priopćenju.

Maksimalan iznos pomoći iznosi 15.000 eura za stambene objekte i 5.000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura po korisniku. 

NASTRADALA ŠUMA FOTO TUŽNI PRIZORI Pogledajte posljedice oluje na Sljemenu
FOTO TUŽNI PRIZORI Pogledajte posljedice oluje na Sljemenu

Iz Grada navode i kako za olujno nevrijeme koje je pogodilo Zagreb krajem ožujka nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje prirodne nepogode pream Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Također, i u slučajevima kada su uvjeti za proglašenje prirodne nepogode ispunjeni, pomoć predviđena zakonom u pravilu iznosi do 5 posto procijenjene štete, dok pomoć koju Grad Zagreb osigurava građanima iznosi 70 posto procijenjene štete.

U provedbi svih faza postupka sudjelovalo je više od 150 zaposlenika Grada Zagreba, od zaprimanja prijava do procjene štete i obrade dokumentacije. Obrada preostalih zahtjeva i dalje traje, a nove liste odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i rujna 2026. godine, navodi se u priopćenju Grada Zagreba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KRVAVO UBOJSTVO U ZAGREBU Slučaj je zapeo zbog pretresa!
LIKVIDACIJA U MARKUŠEVCU

KRVAVO UBOJSTVO U ZAGREBU Slučaj je zapeo zbog pretresa!

Andreu (29) i Marijana (38) ubio je Matija Mašala. Pomagao mu je Fran Radinović. Sve je naručio Andrej Bajac. Još se čeka potvrda optužnice
VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili se u Novom Travniku: 'Sve je eskaliralo u sekundi!'
POLICIJA SPRIJEČILA NEREDE

VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili se u Novom Travniku: 'Sve je eskaliralo u sekundi!'

NOVI TRAVNIK Navijači BiH izašli su na ulice proslaviti veliki bod protiv domaćina Kanade na SP-u (1-1). Dok su prolazili kraj kafića u kojem su bili hrvatski navijači, situacija je eskalirala. Poletjela je i baklja...
Od utorka nove cijene goriva!
POGLEDAJTE ŠTO VAS ČEKA

Od utorka nove cijene goriva!

Cijene bi trebale vrijediti od utorka, nakon što Vlada na telefonskoj sjednici i službeno odredi koliko će one iznositi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026