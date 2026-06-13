Zagreb kreće s isplatama nakon oluje: 434 zahtjeva odobreno

Grad Zagreb izvijestio je u subotu da je, samo 75 dana od olujnog nevremena u ožujku, objavio prvu listu odobrenih zahtjeva za dodjelu novčane pomoći građanima čija je imovina oštećena, čime je omogućen početak isplata građanima.

Na prvoj listi nalaze se 434 odobrena zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta u iznosu od 305.256,25 eura, dok je za isplatu odobreno 213.679,59 eura.

Među odobrenim zahtjevima koji su prijavljeni na javni poziv Grada Zagreba, njih 243 odnosi se na oštećena osobna vozila, 163 na obiteljske kuće te 28 na stanove.

Kao i nakon olujnog nevremena u srpnju 2023. godine, Grad Zagreb građanima osigurava posebnu novčanu pomoć iz gradskog proračuna u visini 70 posto procijenjene štete, ističe se u priopćenju.

Maksimalan iznos pomoći iznosi 15.000 eura za stambene objekte i 5.000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura po korisniku.

Iz Grada navode i kako za olujno nevrijeme koje je pogodilo Zagreb krajem ožujka nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje prirodne nepogode pream Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Također, i u slučajevima kada su uvjeti za proglašenje prirodne nepogode ispunjeni, pomoć predviđena zakonom u pravilu iznosi do 5 posto procijenjene štete, dok pomoć koju Grad Zagreb osigurava građanima iznosi 70 posto procijenjene štete.

U provedbi svih faza postupka sudjelovalo je više od 150 zaposlenika Grada Zagreba, od zaprimanja prijava do procjene štete i obrade dokumentacije. Obrada preostalih zahtjeva i dalje traje, a nove liste odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i rujna 2026. godine, navodi se u priopćenju Grada Zagreba.