BORBA PROTIV NASILJA

Grad Zagreb i ZET pokrenuli kampanju za sigurnost žena u javnom prijevozu

Piše HINA,
Zagreb: U Ilici zbog sudara tramvaja i autobusa zaustavljen tramvajski promet | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U sklopu kampanje, unutar ZET-ovih autobusa i tramvaja postavljene su privjesnice s QR kodom koji upućuje na informativno- edukativni plakat s uputama za žrtve i svjedoke uznemiravanja

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenoga, Grad Zagreb od 21. do 25. studenoga provodi javnu kampanju podizanja svijesti o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu. "Ove godine Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježavamo kampanjom o sigurnosti žena i djevojaka u javnom prijevozu, a u 2026. godini ćemo provesti istraživanje o učestalosti i vrstama uznemiravanja u javnom prijevozu i javnim prostorima. Na temelju istraživanja planirat ćemo aktivnosti poput unaprjeđenja procedura za prijavu nasilja ZET-u, edukacija za vozače i druge”, istaknula je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.

Dodala je da se kampanja provodi uz podršku ZET-a i Policijske uprave zagrebačke. Kampanja se odvija u autobusima i tramvajima ZET-a te na frekventnim gradskim lokacijama, a usmjerena je na osnaživanje žena i djevojaka, poticanje svjedoka na reakciju te upozoravanje na kažnjivost uznemiravanja i nasilja, priopćili su u ponedjeljak iz zagrebačke Gradske uprave.

U sklopu kampanje, unutar ZET-ovih autobusa i tramvaja postavljene su privjesnice s QR kodom koji upućuje na informativno- edukativni plakat s uputama za žrtve i svjedoke uznemiravanja.

Edukativni plakati istaknuti su u domovima zdravlja, gradskim knjižnicama i čitaonicama, centrima za kulturu te policijskim postajama.

Na ekranima u vozilima ZET-a 25. studenoga prikazivat će se glavna poruka kampanje, dok će zagrebačke fontane projicirati poruku „Stop nasilju nad ženama!“.

Policijska uprava zagrebačka tijekom kampanje provodi pojačan preventivni nadzor sigurnosti u javnom prijevozu.

Iz zagrebačke Gradske uprave istaknuli su da kontinuirano provode programe prevencije rodno uvjetovanog nasilja, programe savjetovanja i podrške žrtvama nasilja, te financiraju programe organizacija u području borbe protiv nasilja nad ženama. Također, u gradskom proračunu za 2026. uvode se besplatni sistematski pregledi za žene žrtve nasilja smještene u skloništima, kao nova mjera podrške.

