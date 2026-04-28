Grad Zagreb objavio javne natječaje za Advent 2026.

Piše HINA,
Grad Zagreb objavio javne natječaje za Advent 2026.
Rok za podnošenje ponuda je 27. svibnja, a bodovanje i odabir provodit će se u skladu s uvjetima pojedinog natječaja...

Grad Zagreb i ustanova Priroda Grada Zagreba objavili su javne natječaje za dodjelu lokacija na površinama javne namjene za sudjelovanje u Adventu Zagreb 2026, koji će se održati od 28. studenoga 2026. do 7. siječnja 2027. godine, a razdoblje zagrijavanja započet će 25. studenoga. 

"Grad Zagreb raspisao je zasebne natječaje za prigodnu prodaju, pružanje ugostiteljskih usluga te organiziranje blagdanskih manifestacija. Natječaji obuhvaćaju lokacije u središtu grada, ali i brojne kvartovske lokacije diljem Zagreba", priopćeno je u utorak iz Gradske uprave. 

Rok za podnošenje ponuda je 27. svibnja, a bodovanje i odabir provodit će se u skladu s uvjetima pojedinog natječaja, pri čemu se za organiziranje adventskih manifestacija, između ostaloga, ocjenjuje program, kvaliteta ponude, vizualno uređenje, dostupnost i ekološka rješenja. 

Konferencija UGP-a u Zagrebu: Snaga obiteljskih tvrtki - Prilike i izazovi

Među ponuđenim lokacijama za blagdanske manifestacije nalaze se Trg bana Josipa Jelačića, Europski trg, Trg Eugena Kvaternika, a ove godine natječaj je ponovno raspisan i za sve tri lokacije na Gornjem gradu: Plato Gradec te Strossmayerovo šetalište zapad i istok, kao i niz lokacija u gradskim četvrtima, uključujući Trešnjevku, Dubravu, Sesvete, Novi Zagreb, Stenjevec, Podsused-Vrapče, Podsljeme i Brezovicu.

Istovremeno s natječajima Grada, Javna ustanova Priroda Grada Zagreba objavila je poziv za nadmetanje za dodjelu koncesija u parkovima na Trgu Nikole Šubića Zrinskog, Trgu Josipa Jurja Strossmayera i Trgu kralja Tomislava.

Kao i prijašnjih godina, nakon što im Grad Zagreb i Priroda Grada Zagreba odobre korištenje javne površine, korisnici se mogu prijaviti za sredstva Turističke zajednice grada Zagreba.

Natječaji se mogu pronaći na službenoj stranici Grada Zagreba.

U Gradu kažu da su javne natječaje objavili nakon što je prošle zime održan najuspješniji Advent dosad. 

Komentari 1
