Obavijesti

News

Komentari 2
TRG JE REZERVIRAN

Grad Zagreb odbio Trg Hodu za život, ponudili alternativu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
9. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na Trgu se obilježava Dan Europe, organizatorima ponuđena alternativna lokacija na Zrinjevcu

Grad Zagreb izvijestio je u ponedjeljak da inicijativi Hod za život nije odobreno korištenje Trga bana Josipa Jelačića 9. svibnja jer se na toj lokaciji, taj dan, organizira obilježavanje Dana Europe.  "Grad Zagreb u suradnji s predstavništvom Europske komisije i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova na Trgu 9. svibnja obilježava Dan Europe te iz navedenog razloga nije mogao biti odobren zahtjev inicijative za korištenjem Trga u to vrijeme", poručio je Ured gradonačelnika nakon što je Hod prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića da mu je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu „nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program“.

 Iz Grada navode kako se ta inicijativa obratila i Javnoj ustanovi Priroda Grada Zagreba radi korištenja alternativne lokacije, paviljona na Zrinjevcu te da ta ustanova očekuje dostavu kompletne dokumentacije kako bi mogla odlučiti o odobrenju prostora za planirani koncert.

Dodali su i da je izdavanje prethodne suglasnosti za povremeno zatvaranje prometa radi prolaska povorke odobreno te je u postupku izdavanja. 

Grad je time odgovorio na navode Hoda da tri tjedna prije održavanja Hoda, 9. svibnja, još uvijek nisu dobili dozvolu za zatvaranje prometa na taj dan. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026