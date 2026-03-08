Hod za život na Dan žena: Pravo na život temelj ženskih prava

Obilježavanju Međunarodnog dana žena pridružio se i Hod za život, obitelj i Hrvatsku, poručivši na konferenciji za novinare ispred zagrebačkog HNK da je temelj ženskih prava pravo na život i da bez zaštite života od začeća do prirodne smrti govor o pravima žena ostaje nepotpun i proturječan. "Današnji dan koji je posvećen svim postignućima koje mi žene ostvarujemo u gospodarstvu, ekonomiji, kulturi i društvu želimo obilježiti, ne samo uz proslavu, nego i podsjećanjem na one skupine koje su najdiskriminiranije”, rekla je nacionalna koordinatorica Hoda za život Hrvatska Željka Markić.

Dodala je da su u prvoj skupini žene kojima se ne da prilika da budu rođene, čiji se životi prekidaju pobačajem, a druga one koje odabiru biti majke i kojima se, iako im Zakon o radu daje potpunu zaštitu od otkaza, dobivaju otkaze, postavljaju im se neugodna pitanja i ne dopušta im se da se vrate na svoj radna mjesta.

„Treća skupina su one koje su nevidljive u hrvatskom društvu dok se javni novac baca na najrazličitije bezvezne projekte koji nemaju psihološku, duhovnu i materijalnu pomoć. To su žene, njih više od 1500 svake godine, koje imaju teško iskustvo spontanog pobačaja i još 600 koje imaju teške prenatalne dijagnoze za njihovo dijete”, istaknula je.

O potpori ženama govorili su pojedinačno koordinatori Hoda za život iz raznih gradova, poručivši da upravo žene koje tvrde da se zalažu za ženska prava ignoriraju znanstvenu činjenicu da djetetovo srce u tijelu majke kuca već 18. dan od začeća, da sa devet tjedana nerođeno dijete ima jedinstveni otisak prsta, da se s 12 tjedana smiješi, da prilikom pobačaj osjeća bol i da ima jedinstveni genetski kod.

Iz prava na život proizlaze sva ostala ljudska prava

Rekli su i da iz prava na život proizlaze sva ostala ljudska prava, pa tako i prava koja se dotiču žena, jer "ako se osobi, bebi ili ženi oduzme pravo na život što vrijede ostala prava koja su zajamčena, govorimo o ispraznim pričama.”

Autentičnom emancipacijom smatraju stvaranje društvenog okružja u kojemu niti jedna žena neće ostati sama u razdobljima života kada je najranjivija, kada je trudna i u razdoblju majčinstva, jer 75 posto žena koje su imale pobačaj kaže da su to učinile pod pritiskom ekonomske situacije, partnera i okoline, što je "poražavajuća slika ovog naprednog i bogatog društva".

"Trudnice i majke male djece danas su nadiskriminiranija skupina u hrvatskom društvu, iako im Zakon o radu daje apsolutnu zaštitu od otkaza daju im se nezakoniti otkazi, radi se pritisak na sporazumni raskid radnog odnosa, nakon rodiljnog dopusta ne dopušta povratak na isto radno mjesto ili napredovanje. One su diskriminirane jer su odabrale biti majke umjesto da imaju svako društveno priznanje i podršku”, upozoravaju.

Podsjetili su i na podatak iz 2024. o tome da se 86 posto pritužbi zbog diskriminacije na temelju spola u Hrvatskoj odnosilo na diskriminaciju trudnica i majki male djece, što znači da je najveći uzrok diskriminacije zaposlenih žena majčinstvo, a "kazne za tu diskriminaciju, ako se uopće odluče tužiti u toj ranjivoj poziciji, rijetke su i sramotno niske.”

Koordinatori smatraju i kako je na današnji dan važno progovoriti "o strašnoj praksi surogatstva, djecom se trguje kao robom, majke su strojevi za rađanje, bogate žene i bogati parovi iskorištavaju siromaštvo nekih žena, dok djeca bivaju oduzeta od žena koje su ih rodile i nemaju pravo znati ništa o svom porijeklu. "Surogatstvo je trgovina ljudima i zakonom treba biti zabranjeno u cijelom svijetu”, naglašavaju.

Po njihovim riječima, važno je ne zaboraviti na žene kojima se često uskraćuju informacije i potpora koju zaslužuju, jer su žene s iskustvom spontanog pobačaja i teške prenatalne dijagnoze gotovo nevidljive u našem društvu, te je njihova udruga pokrenula mrežu potpore Rita kroz koju žene pružaju potporu ženama koje su se našle u takvoj situaciji.

Najavljeno je i da će se ovogodišnji Hod za život, koji slavi deset godina održavanja, održati u 19 gradova, uz geslo "Prvi korak je zakon”, a prvi će se put održati i u Zaprešiću, 23. svibnja te u Puli, 26. rujna.