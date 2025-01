Grad Zagreb pobijedio na sudu, NK Zagreb ide u stečaj! Medić: Možemo privatizirati Klub

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje da se otvara stečajni postupak nad Nogometnim klubom Zagreb, sa 16. siječnjem ove godine, od 14 sati i 30 minuta. Odluka je objavljena na oglasnoj ploči suda, a za stečajnog upravitelja je imenovan Zdravko Tešić iz Ogulina. Uprava kluba, na čelu s kontroverznim Draženom Medićem ima osam dana za žalbu. Sud je u rješenju pozvao vjerovnike da se jave u roku od 60 dana nakon što prođe rok za žalbu. Kontaktirali smo samog Dražena Medića.

- Da, žalit ćemo se na ovu odluku. Svi vjerovnici žele da Klub radi i opstane i nisu tražili svoja potraživanja, odgodili su ih. Nijedan vjerovnik nije istaknuo svoja potraživanja. U krajnjoj mjeri, ono što mi možemo napraviti je da Klub privatiziramo, a to zaista ne želimo, želimo da ostane dostupan javnosti - rekao je za 24sata.

Ante Vrdoljak, dugogodišnji predsjednik Kluba i član Veterana NK Zagreb, kaže da je ovo simbolična sahrana Kluba.

- Ne znaš je li gore navijačima, igračima ili nama koji smo u jednom trenu upravljali. Nažalost, sad kad ode u stečaj, neće biti razlike između onih koji su ga htjeli spasiti ili ovih koji nisu napravili ništa za Klub. Pitanje je hoće li ga vratiti s imenom Zagreba. Tragično je da taj Klub, koji je sto godina živio, nestane na ovaj način. Ne mogu vjerovati, svi su znali da se ovo radi s namjerom, da Klubom upravljaju ljudi koji ne bi smjeli, koji su kažnjavani. Nitko od sportskih organizacija ne reagira, samo mi koji smo upozoravali i vi novinari koji ste godinama pisali. Pitanje je koliko Grad želi da se to vrati, taj Klub, to ime. Mi želimo. Nakon svega, postavljam si pitanje jesmo li mi dizali Klub u nacionalnu ligu uzalud. Nadam se da nismo i da Nk Zagreb ima budućnost, s imenom Zagreb - rekao je Vrdoljak za 24sata.

Kronologija borbe

Bitka između Grada Zagreba, koji tvrdi da je klub na čelu s Medićem bespravno u Zagrebellu i da ne može poslovati zbog dugova, i Uprave kluba, traje od prošle godine. Grad Zagreb je u srpnju predao prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad NK Zagreb, uz tvrdnju da su im dužni pola milijuna eura i da je Klub prezadužen da bi funkcionirao. Tad su iz Grada napisali da je imovina Kluba manja od obaveza koje imaju, a to je potvrdila i sudska vještakinja Monika Stanić. Klub se tad žalio da je stečaj neosnovan i da Grad Zagreb ima svoje interese koji im nisu baš jasni.

Njihova žalba je tad odbijena, a privremeni stečajni upravitelj je provjerio izvješća o financijsko – gospodarskom stanju. Zanimljivost iz njegovog izvješća je tvrdnja da se obveze Kluba podmiruju tako da trener Dražen Madunović, kao vanjski suradnik kluba, vlastitim sredstvima podmiruje u ime i za račun Kluba sve troškove koji su dospjeli na naplatu. U međuvremenu se odvijalo nekoliko postupaka odjednom: onaj o tome može li Grad Zagreb naplatiti korištenje Zagrebella i tko je zapravo vlasnik zemljišta, Grad Zagreb ili država. Sud je odlučio da se radi novo vještačenje o tome je li klub prezadužen. Tad su svi ostali, koji su posudili Klubu novac, napisali da neće tražiti svoj novac natrag do 2034. godine.

Zagreb: Konferencija za medije Tomislava Tomaševića o velikim projektima cestovne infrastrukture | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Velikodušni kreditori

Prvi je Tomislav Čilić koji je NK Zagrebu u listopadu 2024. posudio 2 milijuna i 648 tisuća eura. Klub mu to mora vratiti odjednom, ali tek za deset godina. No ova velikodušnost nije čudna kad se uzme u obzir da je Čilić bivši dopredsjednik Kluba. Privremeni stečajni upravitelj piše da je na uvid dobio okvirni ugovor o financiranju od 1. veljače 2024. s kreditorom Aurum Građenje d.o.o. u iznosu od 2,5 milijuna eura plus da će do 1. veljače 2027. Klub od te tvrtke dobiti još tri milijuna eura. A direktor i jedini član tog društva je upravo Tomislav Čilić. Stečajni upravitelj je tad napisao da prema tom 'pomaganju' ima 'određene rezerve' zbog odnosa NK Zagreb, uprave Kluba i samog Čilića. Velikodušan je bio i Dražen Medić koji je isto u listopadu 2024. potpisao da neće od Kluba tražiti oko 33 i pol tisuće eura, koliko mu Klub duguje, još deset godine. Isto toliko je spremna čekati i Kornelija Medić kojoj klub duguje oko šest tisuća eura.

Foto: Marko Lukunic/ VLM

Tu je i Dražen Madunović koji je Klubu odlučio pomoći i svojih 60 tisuća eura tražiti tek za deset godina. Kao i Tino Madunović kojem Klub nije isplatio plaću u iznosu od 672 eura za svibanj, lipanj i srpanj, pa je on odlučio da taj novac neće tražiti narednih godinu dana, a Klub će mu i ranije isplatiti, ako budu mogli. Madunović od NK Zagreb traži i 59 i pol tisuća eura, ali za to je Klubu dao pet godina da mu vrate. Sve to naravno, bez kamata.

Osijek: MAXtv 1. HNL, 28. kolo, NK Osijek - NK Zagreb | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zbog toga što su svi ovi ljudi dali rok od deset godina Klubu, vještakinja je napisala da su to dugoročna dugovanja, a da Klub onda može kratkoročno i srednjoročno funkcionirati. Kad se to tako gleda, izgleda kao da trenutno nema razloga za stečaj. Pogotovo kad se uzme u obzir da je Klub napisao da još trebaju dobiti novac od FIFA-e, a vještakinja nije uzela u obzir potraživanja Grada Zagreba, koji traži oko dva milijuna eura. Čilić je napisao i pismo potpore Klubu. No to im nije puno pomoglo. Naime, u međuvremenu je Klub i dalje koristio prostor, pa su u Gradu samo zbrajali rentu. Stigla je i odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske po kojoj je NK Zagreb bespravno u Zagrebellu još od 2019. godine, pa kad se to sve zbroji, dođe se do cifre od oko dva milijuna eura koje Grad ima pravo tražiti.

Zbog ovih dugovanja koje će za sad svi vi ljudi tražiti za deset godina, Grad i želi da Klub ode u stečaj. Naime, strah ih je, ako samo uspiju smijeniti Upravu Kluba i dođu ljudi iz redova Veterana NK Zagreb ili netko drugi tko će voditi Klub transparentnije, da će Čilić, Medići i Madunovići odmah tražiti svoj novac natrag. To bi Klub opet gurnulo u stečaj i ne bi mogao funkcionirati.

Sud ne vjeruje Medićima

Grad se žalio, jer iako su svi koji su posudili novac Klubu odustali od kamata, one su ipak propisane zakonom pa ih se treba uračunati. Klub nije dostavio plan poslovanja za narednih deset godina kojima bi dokazali da će imati novca kad dođu milijunski dugovi na naplatu, pa je vještakinja zaključila da Klub ipak neće moći poslovati normalno. Tu je sud uzeo u obzir i da je račun Kluba bio blokiran kad je Grad Zagreb predložio stečaj, a to što su u međuvremenu platili dugove, za sud ne znači da su sposobni za plaćanje dugova koje imaju. Što se tiče suda, kad se uzmu u obzir svi dugovi, pa i oni koji će doći na naplatu tek za 10 godina, imovina kluba i prihodi su puno manji od dugovanja. Sutkinja je uzela u obzir i to što su se kroz protekle godine dugovi samo gomilali. A tu je i zaključak suda da cijeli ovaj financijski plan, kojim su pokušavali dokazati da nisu prezaduženi, uopće nije donesen u skladu sa samim Statutom Kluba, odnosno nije prihvaćen na Skupštini Kluba.

Split: MAXtv 1. HNL, 27. kolo, HNK Hajduk - NK Zagreb | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Čije su nekretnine?

U međuvremenu se i iskristaliziralo da je vlasnik zemljišta na kojem je Zagrebello ipak država. Iz Grada Zagreba su za 24sata rekli da su se žalili na tu odluku jer su u arhivi pronašli sudski spor iz 1988. godine, kad je sud naložio NK Zagrebu da preda nekretnine Gradu jer nisu vlasnici i koriste zemljište bespravno. Kad je u pitanju Zagrebello, i tu postoje isprave u gradskoj arhivi. Tako postoji građevinska dozvola iz prosinca 2000. godine na temelju je Zagrebello uopće izgrađen.

- Grad Zagreb je, prema dostupnoj arhivi, financirao izvođenje radova na predmetnom sportskom objektu za iznos od oko 74 i pol milijuna kuna. Dakle, Grad Zagreb je ishodio građevinsku dozvolu, naručio radove te platio radove za iznos od tada iznimno visokih 75 milijuna kuna. Tako novo sagrađene objekte nakon toga je dao u zakup NK Zagrebu, koji ih je primio u zakup, koji ih je nakon toga kao takve koristio - kažu iz Grada za 24sata.

Medić kaže da je žalosno što su to tek sad našli u arhivi.

- Te papire, građevinsku dozvolu i spor iz 80-ih, koje je Grad sad našao u arhivi, mi imamo u svojoj arhivi. Oni su se iznenadili, a mi nismo. Žalosno je to - rekao je za 24sata.

Zagreb: U Zagrebellu predstavljen novi trener NK Zagreb Miroslav ?iro Blaževi? | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Je li Medić poslovao s Gradom?

Iz Grada kažu da je i to baš radovima na Zagrebellu. Prema njihovoj arhivi, Grad je oko 55 milijuna kuna platio tvrtki Medrag d.o.o. i oko 20 milijuna kuna tvrtki Graditelj Invest d.o.o. Za to, kažu, imaju i dokaze.

- Dokaz o tome da je Grad Zagreb isplatio iznos od 19.986.062,82 kn društvu Graditelj invest d.o.o., jest okončana situacija iz 2010. godine, koju je potpisao Tomislav Čilić, osnivač društva Graditelj invest d.o.o., ujedno i raniji predsjednik NK Zagreb, kasnije član upravnog odbora, a danas vjerovnik. Dražen Medić je, u vrijeme ugovaranja i izvođenja radova, prema podacima u sudskom registru bio i osnivač i direktor društva Graditelj invest d.o.o. - pišu u svom odgovoru iz Grada.

Medić je za Forbes Hrvatska u prosincu izjavio: - Pronađite mi jednu zgradu koju sam ja radio u suradnji s Gradom, pa ja ništa nisam radio s njima. U javno dostupnim podacima nema ovoga što Grad tvrdi, ali to je zato što tad nije postojala obveza objavljivanja ugovora između Grada i drugih tvrtki. No javno dostupan je podatak da je Grad s tvrtkom Graditelj Invest d.o.o 2009. godine sklopio ugovor o opremanju Športskog centra NK Zagreb u Veslačkoj, za iznos od tadašnjih 4 milijuna i 198 tisuća kuna. Tad je direktor tvrtke već bio Čilić.

Tko je Dražen Medić?

Poduzetnik Dražen Medić je osebujna figura hrvatskog nogometa koja novinske stupce puni ili zbog svog osebujnog ponašanja, ili zbog sudskih sporova u kojima se našao. Urbana legenda kaže da je padobranac koji se samo odjednom pojavi u Klubu, 2004. godine. Tad je klub bio u prvoj ligi HNL-a, dvije godine ranije s trona je skinuo i Hajduk i Dinamo, a vodio ih je Zlatko Kranjčar. Do 2019. godine, bili su na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Onda dolaze loša vremena, Klub pada u županijsku ligu, nisu mogli plaćati troškove i sele se u Zagrebello, nogometni kamp na Veslačkoj. Plan je bio da su tamo dok se ne izgradi njihov stadion na Jarunu. To se nije dogodilo i nekad čuveni prvak, danas igra utakmice četvrte lige kraj savskog nasipa. Prema pisanju Indexa, Medić se pojavio niotkuda, a podrška mu je bio Milan Bandić. Navodno se na jednoj skupštini kluba ustao i rekao: 'Ja ću biti predsjednik kluba.' Neki su mu dobacili: 'A tko si ti?'

Osijek: Nastavak suđenja braći Mamić u aferi Dinamo 2, svjedočili Joško Jeličić i Dražen Medić | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na to pitanje su uskoro dobili odgovor jer je Medić postao i predsjednik, skupština, nadzor, ulagač u klub i trener bez licence. Uskoro je promijenio i boju grba iz Zagrebove bijele u crvenu. Navodno jer mu je otac bio nekad važna figura u mostarskom Veležu. Klub je dobivao sedam milijuna kuna godišnje iz proračuna Grada. I tad problemi u Klubu izlaze na vidjelo. Medić je stao na žulj i veteranima kluba kojima je zabranio da igraju nogomet na terenima u Zagrebellu, ljudi su odlazili, a ostali su Medić, njegov sin Lovro koji je sad direktor i trener Dražen Madunović. Nakon nekoliko prijava, Sportska inspekcija Gradskog kontrolnog ureda ga je 2018. godine kaznila i zabranila mu rad u sportu na tri godine. Medić je svejedno dolazio 'na posao' pa su ga zaštitari i delegati morali nadgledati tijekom utakmica da ne bi slučajno s tribina ili iz tunela davao upute igračima ili treneru. Uskoro je u BiH nabavio trenersku licencu, i 2020. godine je izabran za predsjednika NK Zagreb.

Medić je i svjedok u postupku protiv Mamića. Ispitivali su ga zbog transfera Marija Mandžukića i Ivice Vrdoljaka iz NK Zagreb u Dinamo.

- Transfer Marija Mandžukića u Dinamo osobno sam telefonski dogovorio ja sa Zdravkom Mamićem. Sve dalje detalje je dogovarao dopredsjednik kluba. Inače, oko transfera nogometaša ne postoji špranca, neki gabariti; to bude cijeli košmar, svi bi uzeli dio svog kolača, i tetke i strine, jave se svi koji su tom nogometašu nekada nešto učinili, niz menadžera i posrednika je potpisivalo svoje ugovore s tim igračem - rekao je na sudu. U optužnici se navodi da je tvrtka Rasport Management AG od ovog transfera dobila 300.000 eura, a njen stvarni vlasnik je Mario Mamić, koji je kasnije priznao sve što mu se stavlja na teret.

Građevinski poslovi

Prije sporta, bavio se građevinom u koju je ušao 1996. godine, kad je pokrenuto tvrtku Graditelj Invest d.o.o. Bio je jedini osnivač i direktor Graditelj Investa do 2005. godine, kad u priču ulazi Tomislav Čilić, Medićev prijatelj i bliski suradnik koji je jedno vrijeme bio predsjednik NK Zagreb. Danas je ta tvrtka u blokadi već 1 829 dana i u minusu gotovo 10 milijuna eura. Od 2021. godine nema zaposlenih i odobrena im je predstečajna nagodba. S Čilićem je bio i u tvrtki FIRMUS GRAĐENJE, gdje je bio član uprave i direktor do 2017. godine, kad tvrtka odlazi u stečaj. Sve tvrtke imaju ili su imale sjedište u Zagrebu, na adresi Nad lipom 18. Bio je direktor tvrtke Spar nekretnine koja je iz sudskog registra izbrisana u srpnju 2022. godine. Ugasio je i tvrtku Zagrebello d.o.o. za ugostiteljstvo, usluge i građevinarstvo sa sjedištem na Veslačkoj bb, koja je obrisana u listopadu 2018. godine nakon devet godina rada. Kao kontakt tvrtke navedena je mail adresa NK Zagreba.