Nedavni potresi nisu ugrozili prvotno predviđene rokove za završetak niihove obnove, objavili su ovaj vikend na službenoj web-stranici Grada Zagreba.

- Inženjeri Gradskog ureda za obrazovanje, u pratnji ovlaštenih statičara, odmah nakon potresa 28. i 29. prosinca zaputili u statički pregled objekata dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova. U dosad provedenim pregledima utvrđeno je kako je riječ o tek manjim oštećenjima, što znači da nema značajnije štete, izuzev oštećenja utvrđenih na objektu Područne škole Donji Dragonožec, OŠ Brezovica. Ističemo, međutim, kako su odmah po pregledu spomenute škole od strane ovlaštenog statičara započeti radovi na obnovi i sanaciji nastalih oštećenja, još 31. prosinca 2020. godine, a u tijeku je i sanacija svih spomenutih utvrđenih manjih oštećenja u školama i vrtićima Grada Zagreba - navodi se u priopćenju.

Prema njihovim službenim podacima, u potresu u ožujku oštećeno je 175 odgojno-obrazovnih objekata (vrtići, škole, učenički domovi), a dosad su ih obnovljena 162. Obnavlja ih se 13, a kako se navodi, "nedavni potresi nisu ugrozili prvotno predviđene rokove za završetak niihove obnove".

Roditelji učenika koji pohađaju škole u središtu Zagreba ipak su zabrinuti jer će djeca od idućeg ponedjeljka morati prolaziti ulicama na koje i dalje padaju dijelovi oštećenih zgrada, pa su pokrenuli i online peticiju da se naprave zaštitni koridori na prilazima škola.

Opet po Modelima A, B i C

Mnogi postavljaju i pitanje kako će se organizirati nastava od 18. siječnja. Ministar Radovan Fuchs već je najavio kako neće biti odgađanja nastave čak ni u područjima razrušenim u potresima, te da i dalje ostaju na snazi Modeli A, B i C. O tome kako će organizirati nastavu, županije, gradovi i same škole i dalje će odlućivati lokalno, u dogovoru sa stožerima za civilnu zaštitu. Za Petrinju, Glinu, Sisak i okolna mjesta, te tamo gdje su oštećene škole, planira se online nastava, no tek treba vidjeti hoće li se uspjeti organizirati da se uključe sva djeca i nastavnici. Mnoga djeca trenutno žive u kontejnerima bez ikakvih suvislih uvjeta za slušanje nastave, a krov nad glavom izgubili su i brojni nastavnici, te mnogi drugi zaposlenici škola. Škole su već počele održavati sjednice da se organiziraju za idući ponedjeljak.