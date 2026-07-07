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REAKCIJA NA INSPEKCIJU

Grad Zagreb: Prvi put traže ogradu duž cijele trase, gradilište se sutra otvara

Piše HINA,
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Grad Zagreb: Prvi put traže ogradu duž cijele trase, gradilište se sutra otvara
Zagreb: Gradonačelnik Tomašević predstavio novosti o projektu ozelenjivanja gradskih dvorišta | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Građevinska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti na tri zagrebačka gradilišta te je zbog povreda odredbi Zakona o gradnji donesena mjera obustave građenja, potvrđeno je u utorak iz Državnog inspektorata

Duž cijele trase obnove tramvajske infrastrukture u Ulici kralja Zvonimira postavlja se ograda i sutra se očekuje otvaranje gradilišta, poručili su u utorak Grada Zagreba, nakon što je gradilište zatvoreno, a ističu kako je to prvi takav slučaj da inspekcija traži ogradu duž cijele trase. Građevinska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti na tri zagrebačka gradilišta te je zbog povreda odredbi Zakona o gradnji donesena mjera obustave građenja, potvrđeno je u utorak iz Državnog inspektorata.

Riječ je o gradilištu u Ulici kralja Zvonimira na dionici od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela, gradilištu raskrižja Savske ceste i Ulice grada Vukovara te gradilištu u Ulici grada Vukovara, odgovorili su iz Inspektorata na Hinin upit, a nepravilnosti se odnose na to da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu, dok je inspekcijski postupak u ostalom dijelu još u tijeku, rekli su u Inspektoratu.

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Iz Grada Zagreba su vezano uz zatvaranje gradilišta u Ulici kralja Zvonimira, gdje se obnavlja tramvajska pruga, naveli da je Inspekcija danas "od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, a koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje zaštitne ograde duž cijele trase, od Trga žrtava fašizma do Heinzelove".

 To je, dodaju iz Grada, prvi takav slučaj pri obnovi tramvajske infrastrukture, a koja je, dodaju, pritom na izdvojenom dijelu trase.

Izvođač je, poručuju iz Grada, "promptno pristupio postavljanju ograde" i u srijedu se očekuje ponovno otvaranje gradilišta. Ako će biti dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ZET će kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju, dodaju iz Grada.

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