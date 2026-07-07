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Oglasili se iz Grada Zagreba: Evo zašto je inspektorat zatvorio gradilište u Savskoj

Piše 24sata,
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Oglasili se iz Grada Zagreba: Evo zašto je inspektorat zatvorio gradilište u Savskoj
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Zagreb: U Savskoj cesti privremena regulacija prometa zbog radova na izmjeni cjevovoda i tramvajskim skretnicama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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U slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ViO će kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje, rekli su

Državni inspektorat zatvorio je danas gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske ulice, potvrdili su nakon pisanja 24sata iz Grada Zagreba. Dodaju da je do zatvaranja došlo do određenih manjih neusklađenosti na gradilištu povezanih s odredbama Zakona o zaštiti na radu. 

- Što se tiče gradilišta Vukovarska-Savska, prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažemo, tijekom današnjeg dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu, koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno - rekli su iz Grada Zagreba. 

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Dodaju da će u slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ViO kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju.

Podsjetimo, na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja u tijeku je obnova magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj vrijedna oko 3,8 milijuna eura. Kako je najavljeno radovi bi trebali trajati do 31. kolovoza.

Uz to obnavlja se i tramvajska skretnica, što će stajati dodatnih milijun 200 tisuća eura, a ti bi radovi trebali završiti dva tjedna prije. Zadnjih dana pojavljivali su se problemi na gradilištu, nekoliko automobila je završilo je u raskopanom dijelu tračnica.
 

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