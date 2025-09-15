Grad Zagreb ravnateljima: Neće biti 'kartica-seksalica', to nije istina, informirajte roditelje

Od sljedeće školske godine, 2026/2027., u zagrebačkim osnovnim školama počet će se provoditi eksperimentalni predmet Zdravstvenog odgoja. Kurikulum će biti izrađen prema programu koji se već nekoliko godina provodi u Rijeci, te će biti izborni predmet.

Ovih dana u dijelu medija pojavile su se dezinformacije o tome što će se učiti u sklopu tog programa, odnosno o tome da će se koristiti tzv. "karte-seksalice", koje su dio edukativnog projekta koje provodi Udruga M. To su iz Udruge i Grada Zagreba odlučno demantirali. Zdravstveni odgoj, ističu iz gradske uprave, sveobuhvatni je projekt koji ima četiri komponente vezane uz zdrave stilove života, fizičko i mentalno zdravlje, prevencije ovisnosti te spolno i reproduktivno zdravlje.

Povjerenstvo na čelu s profesoricom Majer

Zbog iznesenih netočnih podataka, Grad je uputio dopis ravnateljima osnovnih škola kako bi znali točno informirati roditelje. Nedavno je osnovano Povjerenstvo za zdravstveni odgoj i obrazovanje u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama.

- Tijekom ove školske godine Povjerenstvo će raditi na razvoju kurikuluma. Povjerenstvo Grada Zagreba vodi profesorica i liječnica školske medicine Marjeta Majer i tim stručnjaka i stručnjakinja za školsku medicinu, preventivno zdravstvo, ovisnosti, mentalno zdravlje, spolno i reproduktivno zdravlje, poremećaje hranjenja i vezane teme - naveli su.

Projekt su prije dva tjedan predstavili dogradonačelnica Danijela Dolenec i pročelnik za obrazovanje Luka Juroš. Program je namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda, jer se u toj dobi ulazi u pubertet i otvaraju teme vezane uz reproduktivno zdravlje. Dolenec je tom prilikom kazala kako će zdravstveni odgoj biti izvannastavna aktivnost, što znači da će ga učenici birati sami, kao što biraju građanski odgoj.

Djeca se informiraju na Tik-Toku

U dopisu ravnateljima posebno se ističe kako će prijedlozi programa, kad budu izrađeni, biti predstavljeni javnosti. Također, odluku o uključivanju djece donosit će isključivo njihovi roditelji, odnosno skrbnici.

Do širenja dezinformacija došlo je nakon prošlotjedne konferencije "Sveobuhvatna seksualna edukacija u lokalnom kontekstu" u organizaciji Grada Zagreba, na kojoj se razgovaralo i o važnosti edukacije djece i mladih o spolnom zdravlju i seksualnosti. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić tom je prilikom ocijenila da postoji nedostatak sadržaja i materijala veznih uz zdravlje, reproduktivna prava i spolnost u osnovnim i srednjim školama.

- Od kurikularne reforme 2019. uočavamo napredak i manje pritužbi vezane uz spolne stereotipe, udžbenike i nastavne materijale kroz odgojno obrazovni sustav. No, i dalje postoje izazovi vezani uz jaz između svega što je propisano kroz kurikulum i nastavne materijale i onog što se u stvarnosti primjenjuje te nedostatna sustavna edukacija nastavničkog kadra - kazala je.

Pilot-projekt zdravstvenog odgoja po kojem će se raditi i zagrebački predmet, u školama u Rijeci započeo je lani, da bi se od ove jeseni počeo provoditi u svim školama.