Roditelji Dragonošca najavljuju bojkot nastave: 'Školske torbe će biti posložene pred ulazom'

Roditelji i mještani Donjeg Dragonošca odlučili su pokrenuti bojkot nastave prvog dana nove školske godine, 8. rujna 2025., kako bi upozorili nadležne institucije na hitnu potrebu izgradnje nove osmogodišnje škole. Škola u Donjem Dragonošcu zatvorena je prije gotovo šest godina nakon što je oštećena u zagrebačkom i petrinjskom potresu te je proglašena neuporabljivom.

Od tada djeca nastavu pohađaju u improviziranim prostorima, vatrogasnom domu i prostorijama mjesnog odbora, što roditelji opisuju kao dugotrajno i neprihvatljivo rješenje.

Zagreb: Učenici pohađaju nastavu u prostorijama DVD-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Učionice su zapravo dvije prostorije: jedna veća u prizemlju i manja na katu, s premalo opreme i improviziranim rješenjima. Djeca ručaju na hodniku među cipelama i prolaznicima, a prostor se koristi i za potrebe lokalnih događanja i udruga, što dodatno otežava nastavu. Osim toga, djeca putuju jednim autobusom i do 55 minuta u jednom smjeru, a česte promjene ravnatelja stvaraju nesigurnost i nepovjerenje.

- Samo prošle godine promijenila su se dva ravnatelja - istaknuli roditelji.

Unatoč problemima, interes za školu raste. Ove godine prijavljen je dovoljan broj učenika za dva prva razreda, ali zbog nedostatka prostora neki su morali biti raspoređeni u okolna naselja.

Grad Zagreb predlagao je obnovu i dogradnju postojeće zgrade, dok su mještani tražili potpuno novu osmogodišnju školu s kabinetima i sportskom dvoranom. Iako je projekt izrađen, njegova realizacija stalno nailazi na prepreke, od urbanističkih uvjeta do parcelacije Hrvatskih voda. Trenutni planovi predviđaju početak radova tek u prvoj polovici 2026., što znači da će djeca još najmanje dvije godine provoditi nastavu u improviziranim uvjetima.

Najava bojkota

Roditelji i članovi Mjesnog odbora odlučili su organizirati jednodnevni protest prvog dana nastave. Plan je da se u 8 sati svi okupe pred školom, djeca ponesu školske torbe koje će biti posložene pred ulazom, čime će simbolično pokazati nezadovoljstvo trenutnim uvjetima. Na drugom danu radionica u sklopu bojkota uključuje i po jednu odraslu osobu uz svako dijete, a događaju je najavljena i medijska pokrivenost.

Zagreb: Učenici pohađaju nastavu u prostorijama DVD-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ako se odgovorni ponovo ogluše, ovakav mirni prosvjed planiramo organizirati jednom mjesečno dok ne dobijemo konkretne rezultate - rekao je predsjednik Mjesnog odbora Ivan Meštrović.

Grad Zagreb do zaključenja ovog broja nije odgovorio na upit o planovima za izgradnju nove škole.