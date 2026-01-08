Grad Zagreb: Zakupci tržnice Dolac i nakon Adventa ostaju na dodijeljenim lokacijama

Iz Ureda gradonačelnika Tomislava Tomaševića kažu da ta mjera ostaje na snazi u sklopu daljnjih aktivnosti vezanih uz sanaciju i planiranu cjelovitu obnovu tržnice Dolac. Napominju da je prije donošenja odluke o nastavku privremenog zauzeća površina javne namjene za djelatnost zakupaca tržnice Dolac provedena anketa među zakupcima koji prodaju na klupama kako bi se utvrdile njihove preferencije oko lokacije prodaje.

Anketa je trajala tjedan dana, a sudjelovalo je 87 zakupaca koji redovito koriste tržnicu Dolac, što čini tri četvrtine svih zakupaca, uključujući one povremene. Svi anketirani zakupnici su podržali ostanak na postojećim lokacijama - u Ulici Pod zidom, Ulici Ivana Tkalčića i Splavnici.

"Rezultati ankete potvrđuju da zakupci žele ostati u neposrednoj blizini tržnice Dolac, s obzirom na to da su u funkciji unutarnja hala, ribarnica i mliječni dio, što omogućuje očuvanje prepoznatljive cjeline tržnice i stabilniji promet", ističu u Gradu.

Podsjećaju da su nakon pada dijela žbuke sa stropa hale tržnice Dolac započeti radovi hitne sanacije. Radovi su završili u planiranom roku, a hala je ponovno otvorena u prosincu. Uz radove hitne sanacije paralelno je započeo i proces cjelovite obnove tržnice Dolac.

Procjenjuje se da će projekt cjelovite obnove koštati između 22 i 25 milijuna eura, a obuhvatit će statička ojačanja, rješavanje problema hidroizolacije i sanaciju gornje ploče na kojoj su bili štandovi, te uređenje i opremanje prostora.

Tržnica Dolac, simbol Grada Zagreba i najvažnija tržnica u središtu grada, 2030. godine obilježit će stotu obljetnicu, a nakon obnove Zagrepčani i posjetitelji moći će je doživjeti u novom sjaju, poručuju iz Ureda gradonačelnika Tomislava Tomaševića.