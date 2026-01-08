Obavijesti

News

Komentari 0
ZBOG SANACIJE

Grad Zagreb: Zakupci tržnice Dolac i nakon Adventa ostaju na dodijeljenim lokacijama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Grad Zagreb: Zakupci tržnice Dolac i nakon Adventa ostaju na dodijeljenim lokacijama
Zagreb: Lagani snježni pokrivač u središtu grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Grad Zagreb izvijestio je u četvrtak da zakupci tržnice Dolac i nakon Adventa ostaju na dodijeljenim lokacijama te će se prodaja i dalje odvijati u ulicama Pod zidom i Ivana Tkalčića, na Splavnici te na zapadnom dijelu Trga bana Josipa Jelačića

Admiral

Iz Ureda gradonačelnika Tomislava Tomaševića kažu da ta mjera ostaje na snazi u sklopu daljnjih aktivnosti vezanih uz sanaciju i planiranu cjelovitu obnovu tržnice Dolac. Napominju da je prije donošenja odluke o nastavku privremenog zauzeća površina javne namjene za djelatnost zakupaca tržnice Dolac provedena anketa među zakupcima koji prodaju na klupama kako bi se utvrdile njihove preferencije oko lokacije prodaje.

Anketa je trajala tjedan dana, a sudjelovalo je 87 zakupaca koji redovito koriste tržnicu Dolac, što čini tri četvrtine svih zakupaca, uključujući one povremene. Svi anketirani zakupnici su podržali ostanak na postojećim lokacijama - u Ulici Pod zidom, Ulici Ivana Tkalčića i Splavnici.

"Rezultati ankete potvrđuju da zakupci žele ostati u neposrednoj blizini tržnice Dolac, s obzirom na to da su u funkciji unutarnja hala, ribarnica i mliječni dio, što omogućuje očuvanje prepoznatljive cjeline tržnice i stabilniji promet", ističu u Gradu. 

TRENUTNO SE POSIPA SOL VIDEO Zimska služba: 'Otkad je prestao padati snijeg, lakše je održavati ceste. Pripravni smo'
VIDEO Zimska služba: 'Otkad je prestao padati snijeg, lakše je održavati ceste. Pripravni smo'

Podsjećaju da su nakon pada dijela žbuke sa stropa hale tržnice Dolac započeti radovi hitne sanacije. Radovi su završili u planiranom roku, a hala je ponovno otvorena u prosincu. Uz radove hitne sanacije paralelno je započeo i proces cjelovite obnove tržnice Dolac.

Procjenjuje se da će projekt cjelovite obnove koštati između 22 i 25 milijuna eura, a obuhvatit će statička ojačanja, rješavanje problema hidroizolacije i sanaciju gornje ploče na kojoj su bili štandovi, te uređenje i opremanje prostora.

Tržnica Dolac, simbol Grada Zagreba i najvažnija tržnica u središtu grada, 2030. godine obilježit će stotu obljetnicu, a nakon obnove Zagrepčani i posjetitelji moći će je doživjeti u novom sjaju, poručuju iz Ureda gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'
SPAŠAVALI IH

VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'

Grupa od 30 studenata zapela je u snježnoj mećavi. Ugostitelji su im dopustili da spavaju u restoranu
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026