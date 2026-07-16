Grada Zagreb: Pri kraju radovi nove Sarajevske ceste i pruge

Dovršavaju se radovi na proširenju i rekonstrukciji Sarajevske ceste te izgradnji tramvajske pruge i jedan od najvećih prometnih projekata u Zagrebu ulazi u završnu fazu, a gradilište su u četvrtak obišli zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet, priopćeno je iz Grada.

"Ove jeseni oko 35.000 stanovnika Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobiva izravan pristup tramvajskoj mreži, a Zagreb nakon više desetljeća prvi put značajno proširuje tramvajsku mrežu. Riječ je o jednom od najvećih strateških projekata ove gradske uprave”, rekla je zamjenica gradonačelnika Dolenec.

Projekt obuhvaća izgradnju 1,8 kilometara nove prometnice i 2,25 kilometara tramvajske pruge. Sarajevska cesta proširuje se na puni profil s tri prometne trake za automobile u svakom smjeru, pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima. Istodobno se gradi i tramvajska pruga, osam novih tramvajskih stajališta te novo tramvajsko okretište. Vrijednost radova iznosi gotovo 25 milijuna eura bez PDV-a, u cijelosti financiranih iz gradskog proračuna.

"Desetljećima se govorilo o tramvajskoj pruzi na Sarajevskoj cesti, a vrlo skoro ona postaje stvarnost, zajedno s novom prometnicom. Riječ je o prvom proširenju zagrebačke tramvajske mreže nakon 25 godina. Najzahtjevniji dio radova sada je iza nas i ulazimo u njihovu završnicu“, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Korlaet.

Izgrađeni su sustavi sanitarne i oborinske odvodnje, vodovod i vrelovod, postavljena je digitalna komunikacijska mreža, javna rasvjeta i HEP-ove instalacije, dovršeni su svi bukobrani, a završen je i istočni kolnik od rotora Zapruđe do Ulice Aleksandra Brdarića. Na toj je dionici izgrađena i nova tramvajska pruga s kontaktnom mrežom.

Dovršavaju se završni slojevi kolnika, asfaltiraju preostale dionice i uređuju zelene površine. Istodobno su na tramvajskoj infrastrukturi pri kraju radovi na privremenom tramvajskom okretištu, montaži preostalih tračnica, izvedbi kontaktne mreže te svim ostalim zahvatima potrebnima za uspostavu tramvajskog prometa.

Privremeno okretište izvodi se kako bi nova tramvajska pruga bila u funkciji i prije nego Hrvatske autoceste izgrade vijadukt kod Ranžirnog kolodvora, odnosno kako bi se tramvajski promet uspostavio odmah po završetku radova na Sarajevskoj cesti, stoji u priopćenju iz Ureda gradonačelnika.