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LINIJE 4,5,14,17

VAŽNO Za vikend će tramvaji voziti po izmijenjenim trasama

Piše HINA,
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VAŽNO Za vikend će tramvaji voziti po izmijenjenim trasama
Zagreb: Pantograf zamalo pao s tramvaja | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Linija 4 prometovat će na relaciji Savski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Dubec, dok će u smjeru Savskog mosta voziti redovnom trasom

Tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 prometovat će djelomično izmijenjenim trasama od petka, 17. srpnja u 20 sati do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 20. srpnja, jer se privremeno za tramvajski promet otvara južni kolosijek u Ulici grada Vukovara, priopćio je u srijedu ZET.

Linija 4 prometovat će na relaciji Savski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Dubec, dok će u smjeru Savskog mosta voziti redovnom trasom.

Linija 5 prometovat će na relaciji Prečko - Savski most.

Linija 14 vozit će na relaciji Zapruđe - Jadranski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Glavni kolodvor - Vodnikova - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Mihaljevac, a u smjeru Zapruđa prometovat će redovnom trasom.

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Linija 17 prometovat će na relaciji Prečko - Savska - Ulica grada Vukovarska - Držićeva - Branimirova - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma, dok će u povratku voziti trasom Trg žrtava fašizma - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Prečko.

Zbog radova na drugom dijelu raskrižja, bez tramvajskog prometa bit će Savska cesta, u smjeru Trga bana Jelačića, na dijelu od Ulice grada Vukovara do Tratinske (Cibona), istaknuli su iz ZET-a. 

Tramvajsko stajalište Zagrepčanka, koje se nalazi u zoni radova, neće biti u funkciji.

Iz ZET-a korisnike mole za razumijevanje.

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