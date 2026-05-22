Građani Novigrada digli uzbunu zbog 'devastacije' Velike plaže, gradonačelnik: To su stare slike!

Stanovnici Novigrada u Zadarskoj županiji digli su glas zbog stanja na javnom kupalištu Velika plaža, za koje tvrde da je pretrpjelo ozbiljnu devastaciju. Kako navode, prirodno morsko žalo uklonjeno je mehanizacijom, a na njegovo mjesto dovezen je građevinski tucanik i drobljeni kamen, piše Morski.hr. Prema tvrdnjama građana, cijeli proces započeo je još 2024. godine, kada je krenulo uklanjanje prirodnih oblutaka i nasipavanje novog materijala. - Ovdje se ne radi o tzv. dohranjivanju žala već o žalosnom i tragičnom pustošenju prirodne morske plaže. Sve je napravljeno sredstvima EU u dvije godine općinskog djelovanja - poručuju ogorčeni mještani.

Za nastalu situaciju prozivaju Općinu Novigrad, za koju smatraju da bi trebala štititi obalni pojas, a ne sudjelovati u njegovu narušavanju.

- Sve je krenulo 2024. godine kada je započeto uklanjanje prirodnog žala i dovoz kamenja iz nekog iskopa, kasnije je sve prekriveno drobljencem, tucanikom koji je u kompletu zamijenio prirodno morsko žalo, kamene oblutke - tvrde stanovnici.

Posebno ih, kažu, pogađa promjena izgleda stare plaže i uništavanje prostora koji smatraju dijelom identiteta mjesta.

- Cijelu prirodnu plažu s minimalnim arhitektonskim intervencijama iz 1934.-1935. su izmasakrirali, čak su i kamene 'kabine za presvlačenje' s početka 1960-tih uništili neumjerenim i bezidejnim betonažama, na kraju su stabilno prirodno morsko žalo zamijenili građevinskim tucanikom - navode.

Građani upozoravaju i na dodatni problem na području Punte Mulić, gdje se, kako tvrde, svake godine nasipa građevinski materijal bez studije utjecaja na okoliš. Tvrde da taj tucanik završava u novigradskoj luci, smanjuje dubinu mora te negativno utječe na biljni i životinjski svijet priobalja.

Na posljedice upozoravaju i ribari te sportski ribolovci, koji tvrde da je uz obalu sve manje sitnog morskog života.

S druge strane, načelnik Novigrada Joso Klapan odbacuje sve optužbe i tvrdi da je riječ o netočnim informacijama.

- Pozivam Vas u Novigrad da se osobno uvjerite u istinitost navoda. Fotografije koje su Vam date su stare fotografije i upotrijebljene su za dezinformaciju. Fotografije su stare najmanje desetak godina, kada smo gradili betonski potporni zid. Nakon izgradnje čitav je materijal uklonjen - kazao je Klapan za Morski.hr.

Dodao je kako je plaža tijekom jeseni i zime izložena snažnim udarima bure i juga, zbog čega redovito dolazi do oštećenja i nanosa krupnog materijala.

- Sanacije su uobičajene, te se nalaze u našem Planu upravljanja pomorskim dobrom - poručio je načelnik.

Dok građani tvrde da nestaje plaža kakvu pamte cijeli život, iz Općine poručuju da je riječ o redovitom održavanju.