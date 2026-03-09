Obavijesti

ŠALJE KAZNENU PRIJAVU

Mostov Miletić prijeti Hiltonu zbog uzurpacije plaže u Rijeci

Piše HINA,
Zagreb: MOST o štetnosti uvođenja digitalnog eura | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Najavio kaznenu prijavu DORH-u jer građani ne mogu slobodno pristupiti plaži; vrata zaključana lokotom

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je u ponedjeljak da će podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u tvrtki JTH Costabella, koja upravlja riječkim hotelom Hilton, zbog uzurpacije plaže na pomorskom dobru. Miletić je na konferenciji za novinare podsjetio da je ta tvrtka sklopila ugovor s Vladom 2015. o gospodarskom upravljanju plažom neposredno ispod hotela. No, nakon toga je JTH Costabella grubo prekršila sve odredbe ugovora, a posebno onu u kojoj je utvrđeno da put do plaže mora biti slobodan za sve građane i da se ulaz ne smije naplaćivati. Miletić tvrdi da su mu građani javili kako je ulaz na plažu moguć samo kroz hotel Hilton, te da su im naplaćivali i više od stotinu eura za boravak na plaži tijekom jednog dana. S jedne i druge strane plaže su ograde, a metalna vrata su zaključana lokotom, dodao je.

JTH Costabella krši ne samo ugovor s Vladom nego i Kazneni zakon u članku 246., koji se odnosi na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, reko je Miletić i najavio podnošenje kaznene prijave DORH-u.

"Od DORH-a i glavnog tužitelja ću zatražiti da reagiraju do ljeta i da se maknu metalna vrata na ulazu na plažu. Ako se to ne dogodi, osobno ću fizički ukloniti ta vrata i Riječanima omogućiti da dođu do plaže", poručio je.

U vezi odnosa s riječkom gradonačelnicom Ivom Rinčić, nakon zahtjeva riječkog Mosta da se izmijeni kurikulum izvannastavne aktivnosti Zdravstveni odgoj i obrazovanje (ZOO), Miletić kaže da Rinčić više nema podršku Mosta.

"ZOO je sjajan i potreban, ali njegovi dijelovi su štetni za djecu, ne možemo ih učiti da imaju pravo odabrati svoj spol jer je to neznanstveno, pa se ne treba nuditi ni kao izvannastavna aktivnost", rekao je.

Mi smo i dalje otvoreni za suradnju i ako se taj dio programa makne iz kurikuluma spremni smo za nastavak suradnje, naglasio je Miletić.

