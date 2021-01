Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček gostovala je u emisiji Aleksandra Stankovića Nedjeljom u 2.

Koliko je grad stradao, što možemo reći nakon mjesec dana?

- Ja bih prvo iskoristila priliku da zahvalim svim volonterima koji su se utkali u tu našu sisačku priču - rekla je gradonačelnica.

Kako je danas? Nastavio je Stanković.

- Sisak je jako puno dobio, imamo najveću štetu što je logično s obzirom na to da imamo najveći broj objekata i ljudi. Sama brojka od 9500 prijavljenih objekata sa štetom o tome svjedoči. Pregledano je više od 5000, a treba ih pregledati još 3000. Najgora vijest je da ih je 600 proglašeno neupotrebljivim i preko 1300 privremeno neupotrebljivih - rekla je Ikić Baniček.

Ministarstvo kaže, obnova kreće na ljeto, što Vi mislite o tome?

- Apsolutno je neprihvatljivo da obnova krene na ljeto. Ljudi su već mjesec dana u kontejnerima. Zima je, oni žive u četiri metalna zida i spavaju na vojničkom krevetu. To je preživljavanje to nije život - odgovara gradonačelnica.

Vaš komentar na to da nije izglasan zakon o obnovi?

- Mislim da je to pokazatelj da Andrej Plenković i HDZ neće prezati da ostvare svoje interese. Mislim da su stanovnici Banije taoci HDZ-a kao takvog - rekla je.

Mogli su, smatra Ikić Baniček, napraviti stanku na sjednici, ali oni su raspustili kvorum radi dnevno političkih igrokaza.

Neki gradonačelnici iz tih gradova ne misle isto, zapravo, Dumbović misli potpuno suprotno, on krivi oporbu. Da zaključimo, mislite li da treba vezati glasovanje o obnovi uz glasovanje o HGK?

- Ovo je nešto najogavnije što je Plenković i HDZ mogao napraviti - ogorčena je gradonačelnica.

Skeptični se da u obnovi sudjeluju ljudi koji su na čelu HDZ-a, zašto?

Ikić Baniček, kaže da je to zbog prikaza kuća koje su građene u obnovi nakon Domovinskog rata i koje su sada pale kao kule od karata.

Tko bi onda trebao voditi obnovu?

Obnovu bi trebala voditi struka, odgovara.

Plakati nakon svađe s HDZ-om? Je li to bila vaša greška?

- Ja na to ni tada ni danas ne gledam kao na osobnu pobjedu niti mislim da su plakati moja promidžba. Možete pitati kolege koji se kreću onuda koji sve politički akteri imaju plakate - kaže gradonačelnica.

Gradonačelnica Siska opravdava plakate nedostatkom medijske pozornosti:

- Kada nemate medijsku pozornost kao u nekim drugim predjelima, onda se naučite nekim drugim putevima komunikacije. Ovo je poruka za sve građane. To nije i ne može biti samo moja zasluga, to je zasluga svih nas.

Zašto odmah od početka niste rekli da ću to platiti iz svog džepa?

Ikić Baniček kaže da je to tako jer ne prihvaća tezu da je to politička kampanja. Brani se time da to nije bila nikakva loša namjera, iako su joj i u SDP-u rekli da je to njezina greška.

U SDP-u je dosta rovita situacija, kako to komentirate?

U prošlosti je, kaže, i sama osjetila pokušaj centrale da utječe na volju organizacije, tada je to bilo orkestrirano od županijskog vodstva. Tri puta se raspravljalo o njoj i osjetljiva je na to.

- Osjetljiva sam i na to da neki, kao što je kolega u Vukovaru, preuzmu potpuno HDZ-ovske načine funkcioniranja od toga da lažiraju broj članova, da kradu listiće - rekla je Ikić Baniček.

Gordan Maras je bio i vaš favorit?

- Da, zato što je to legitimno izabran predsjednik organizacije. Znam ga niz godina i znam da je kvalitetna osoba. Na meni je da sada uprem i da Joško Klisović postane gradonačelnik grada Zagreba - rekla je gradonačelnica.

Vaši lokalni izbori? Što vam daje nadu da ćete dobro proći na izborima?

- Naš kontinuitet rada i da će nas ljudi prepoznati. Stranka može pomoći i odmoći, ali to su jako sitne nijanse.

Afere HDZ-a. Dijele li se funkcije u Sisku kao u Hrvatskom zagorju?

- U gradu naravno ne, ali u županiji, to ste i sami mogli vidjeti na primjeru župana Žinića. To je HDZ-ov modus operande. Smatraju da se ostali, kao i oni, mogu kupiti za sitne novce.

Milanović kaže da tu ne vidi ništa sporno i da javne natječaje treba ukinuti?

- Ja sam to čula drugim ušima. Rekao je da je to dno dna. Ne očekuje da će za Tušeka kao i za sve njegove prethodnike biti sankcija.

Javni natječaji apsolutno nisu mazanje očiju, smatra Ikić Baniček.

Kako u gradu birate čelne ljude lokalnih poduzeća?

- Kao prvo direktore trgovačkih društava ne treba birati javnim natječajem. Javni natječaj je dobar. Naravno da ja biram direktore kada sam među članovima skupštine.

Čemu natječaj kad se zna tko će biti?

- Ne zna se, to koga ja favoriziram ne znači da će biti izabran na javnom natječaju.

Kako kad ste stavili Rađenovića kojeg favorizirate? Čovjek vam je kum?

- Ponavljam skupština ima pet članova i oni biraju sa mnom. Mislite li da ljudi koji mene poznaju ne smiju obavljati neku dužnost.

- Pa očito je tako - kaže Stanković.

- Mi smo njega izabrali u najboljoj namjeri, a to što je tako ispalo...Igor Rađenović se nije pokazao kao najbolji za taj posao - odgovara.

Što se dogodilo dobro u Sisku u vaših sedam godina mandata?

- Grad je prodisao, stigma korupcije i upravljanja javnog novca je uklonjena. Napravilo se puno toga. Do kraja ovog mandata napravit će se i sportska dvorana.

Je li Sisak Sjeverna Koreja?

- Ne znam što bih rekla na to, teško mi se staviti u glavu osobe koja govori da je netko komunist, da je nekome uzor Sjeverna Koreja. Riječ diktatura...

Izbjegavam, kaže gradonačelnica, reći mišljenje o biskupu Košiću.

Ledena dvorana, priječite li da 40 djece u toj dvorani trenira?

Smeta mi, kaže Ikić Baniček, da se i dalje djeca koriste za neke dnevno političke svrhe. Misli da je to dno dna od strane roditelja koje djecu uvjeravaju da ih netko ne pusti u Ledenu dvoranu, a treninzi se za isto to dijete održavaju četiri puta tjedno.

- Svi koji žele trenirati su više nego dobrodošli - dodaje.

Opet je, kaže, obrnuta teza, i priča se o sportskoj inspekciji i arbitražnom postupku oko djece, a oni su isključivo tu oko jedine skupine, koju sportska udruga naziva HK Siscia, ima. To je njihova ženska skupina.

Ako ne vjerujete meni, pravda se Ikić Baniček, možete provjeriti s Hrvatskim hokejaškim savezom.

- Od 2017. ta sportska udruga, koja želi da jednog dana postane klub, nema niti jednu sekciju djece. Hokej je timski sport. Ako nemate pokrivne dobne skupine, ne možete se natjecati i biti klub. To nije niti do Kristine niti do Stankovića.

Čak i da ste Vi upravu, što je s djecom koja ne mogu trenirati?

- A zašto ne mogu? Svi koji žele, mogu tamo trenirati - kaže gradonačelnica.

Dali ste im termin od 21.30 do 22.30, grubo će Stanković.

- Ne, ženska sekcija je dobila taj termin. Ne postoji prijavljena grupa djece koja treba termin - nastavlja Ikić Baniček.

Nazvali ste ih idiotima?

- S obzirom na manipulaciju s djecom, mislim da sam bila prilično blaga s tim izrazima.

Je li uredu tako javno komunicirati?

- To nije bila javna komunikacija, to su bile prepiske mailovima. U tom mailu nazvala sam jednog trenera idiotom, krivo ste shvatili mail. S razlogom sam ih nazvala tako - rekla je Ikić Baniček i zaključila:

- Oni nisu klub, ne pišem ja pravila, savez piše.