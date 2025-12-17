'Građani više troše za blagdane, to pokazuje da im rastu plaće'

"Uvijek u blagdanskoj razdoblju imamo povećanu potrošnju. Znamo što to nosi sa sobom, ali to je i pokazatelj da smo u smislu prihoda i gospodarske aktivnosti napravili bitne iskorake, da jako dobro stojimo. S tim dođu neke druge stvari, a o tome ćemo nakon što Državni zavod za statistiku izađe s izvješćima", rekao je Šušnjar odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade.

Na pitanje kako prema njegovom mišljenju s obzirom na visine plaća i mirovina građani uspijevaju pokriti blagdansku košaricu, rekao je kako mislim da uspiju. Nada se kako će to biti tako i ove godine.

Ustvrdio je kako je Vlada donijela niz mjera kako bi olakšala građanima svakodnevni život, ali se, kako je rekao, vodilo računa i o blagdanima i košarici proizvoda koja je potrebna za tradicionalni božićni ručak.

Što se tiče energije tu je naknada za ugrožene kupce, tako da država tu balansira i vodi računa o svim skupinama, rekao je.

Nada se i kako će registar stanovništva biti gotov u lipnju pa će se moći ciljanije i bolje donositi mjere pomoći.

Primanja veća od inflacije

Na pitanje koliko inflacija odnosno rast cijena hrane i osnovnih potrepština utječu na potrošnju i blagdansku košaricu, rekao je da sigurno utječu.

"Ali kada stavite u korelaciju koliko su rasle mirovine, prosječna i minimalna primanja, vidite da su ta povećanja bitno veća od stope inflacije", rekao je.

Upitan je li blagdanska košarica jeftinija primjerice u Sloveniji, Mađarskoj ili Italiji, kazao je kako Mađarska ima puno jeftiniju naftu, a skuplje gorivo od Hrvatske.

Što se tiče Slovenije, kaže da je dio proizvoda jeftiniji, ali ne svi. Bitno je, kako je naveo, imati izbalansiran pristup prilikom analize, uzimati identične proizvode, ali koji nisu na akcijama.

"Tržište je dinamično, trgovci se odlučuju kad i kako, na koji način će stavljati što na akciju i nije dobro uspoređivati redovne i akcijske cijene, tj. akcijske cijene iz Slovenije i redovne iz Hrvatske", rekao je.

"To je tu negdje", rekao je navodeći kako Hrvatska ima nešto veću stopu PDV-a pa to može činiti razliku.