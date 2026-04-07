Obavijesti

News

Komentari 0
ZGRADE U PORASTU

Građevina jedva raste: Radovi pali na mjesečnoj razini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Panoramski pogled na poznate zagrebačke građevine

Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju minimalan godišnji rast, ali pad u odnosu na prosinac

Obujam građevinskih radova u siječnju ove godine bio je prema kalendarski prilagođenim indeksima veći za 0,2 posto nego u istom mjesecu 2025. godine, dok je u odnosu na prosinac pao za 2,6 posto, pokazuju privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Podaci DZS-a pokazuju da je u prvom mjesecu ove godine obujam radova izvedenih na zgradama bio veći za dva posto u odnosu na siječanj 2025. godine, dok je na ostalim građevinama manji za četiri posto. Na mjesečnoj razini, u siječnju u odnosu na prosinac, obujam građevinskih radova na zgradama bio je manji za 4,5 posto, dok je na ostalim građevinama manji za 2,2 posto.

Građevinci upozorili: Kronični manjak radnika, posla sve više

U siječnju je 63,4 posto radnih sati na gradilištima odrađeno na novogradnji, a 36,6 posto na rekonstrukcijama, popravcima i održavanjima. Na zgradama je odrađeno 60,8 posto, a na ostalim građevinama 39,2 posto radnih sati.

Statistika prema izvornim indeksima pokazuje da je u cijeloj prošloj godini obujam građevinskih radova porastao za 7,2 posto u odnosu na 2024. godinu. Pritom je obujam radova izvedenih na zgradama bio veći za 9,7 posto, a na ostalim građevinama za 1,9 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026