Građevinci upozorili: Kronični manjak radnika, posla sve više

Energetska obnova zgrada i zaštita na radu središnje su teme 5. Susreta graditelja Hrvatske obrtničke komore, koji se u subotu održava u Bjelovaru uz sudjelovanje više od 200 sudionika, a gorući problem sektora i dalje je kroničan nedostatak radne snage. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil istaknuo je da u Hrvatskoj trenutno ima oko 17.000 građevinskih obrta, a da ih je u proteklih pet godina novootvoreno oko 6.500. Unatoč snažnom rastu, potražnja za majstorima i dalje premašuje ponudu. "Posla ima dovoljno. Majstori nikad nisu bili traženiji i nikad nisu bili plaćeniji kao danas, no i dalje ih se uvijek čeka jer ih nema dovoljno," rekao je Kratohvil, dodavši da HOK posebnu pažnju posvećuje strukovnom obrazovanju kako bi se osiguralo dovoljno kvalitetnog radnog kadra.

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Goran Romek procijenio je da građevinskom sektoru nedostaje nekoliko desetaka tisuća radnika te napomenuo da je taj problem prisutan u čitavoj Europi. Kao odgovor na taj izazov naveo je nastavak stipendiranja obrtničkih zanimanja i financiranja naukovanja kroz rad kao prioritete ministarstva.

"Nastojimo poticati mlade obrtnike da se u što većoj mjeri odluče na osnivanje svojih obrta i da iz strukovnog obrazovanja izađu kao kompletne osobe, spremne za tržište," rekao je Romek. Dodao je da bi završetkom ciklusa obnove nakon potresa pritisak na tržište radne snage mogao djelomično popustiti.

Direktor bjelovarske tvrtke Hidroregulacija Dominik Nervo upozorio je da manjak radnika nije novost. "U zadnjih pet, šest, a možda i više godina radnika je sve manje i manje," rekao je, naglasivši važnost stipendiranja mladih i njihova zadržavanja u struci. Hidroregulacija trenutno stipendira nekoliko studenata i učenika strukovnih škola, a zaposlenicima nudi i kreditna zaduženja uz minimalnu zakonsku kamatu kako bi mladi i mlade obitelji lakše živjeli.

Predsjednik Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Pavec kazao je da je stanje u županijskom obrtništvu zadovoljavajuće. Istaknuo je da je prošle godine otvoreno 160 novih obrta te da je ukupan broj obrtnih radnji u županiji dostigao 1.800, naglasivši da svi infrastrukturni projekti koji se izvode u županiji pozitivno utječu na razvoj obrtništva.