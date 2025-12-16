Interventna policija u Supetru zbog murala s HOS-ovim grbom. 'Sve je osvanulo bez dozvole!'

Na supetarskom mulu u utorak ujutro izmijenile su se gotovo sve službe javnog reda i mira. Povod je bio mural. Komunalni redari, policija, a potom i interventna policija, od jutra su se presretali na Braču. Navijači su mural iscrtali prije petnaestak dana, a tvrde da su za to imali dozvolu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, budući da se mul nalazi pod njihovom nadležnošću. Međutim, iz Lučke uprave doznajemo da nikakav pisani zahtjev nikada nije zaprimljen, a bez njega, kažu, ne može biti ni dozvole. Čak i kada se takva suglasnost izdaje, prethodno se, tvrde, obavezno konzultira jedinica lokalne samouprave, piše Dalmatinski portal.

Unatoč svemu, ime Jean-Michela Nicoliera ostalo je ispisano na mulu. Kako saznaju, i Lučka uprava i gradonačelnica Supetra odlučile su u tom dijelu progledati kroz prste. Ime ubijenog branitelja nije dirano. Ipak, priča je dobila nastavak.

Petnaest dana nakon što je mural nastao, navijači su ga nadopunili. Preko noći su osvanuli amblem HOS-a te grbovi Vukovara i Škabrnje. Supetarska gradonačelnica jutros je izdala nalog za uklanjanje dodataka, s posebnim naglaskom na HOS-ov amblem. Policija je pozvana kako bi osigurala da komunalno redarstvo može odraditi posao. No, situacija se dodatno zakomplicirala kada su se na mulu okupili građani koji su stali u obranu murala i usprotivili se brisanju. Kako Dalmatinski portal doznaje od mještana, zbog napetosti koja je nastala u poslijepodnevnim satima, na teren je u Supetru stigla i interventna policija.

- Nikakvu suglasnost nisu imali. Nakon što su napravili zastavu preko koje je ispisano ime Jean-Michela Nicoliera, što je ostavljeno, preko noći je dodan HOS-ov znak s natpisom ‘Za dom spremni’, kao i dodatni natpisi. Budući da je u komunalnom redu jasno propisano kako grafiti na području grada nisu dopušteni bez prethodne suglasnosti, odlučili smo ukloniti ono što je naknadno dodano uz prvotni grafit - objasnila je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

HOS-ov amblem već je prebrisan, dok grbovi Vukovara i Škabrnje zasad nisu uklonjeni, jer su komunalni redari u tome bili spriječeni. Naime, za dodatne natpise navijači nisu imali suglasnost, dok je za prvotni grafit - iako je u početku također nastao bez dozvole – suglasnost naknadno izdana. Policija ipak nije imala osnove za postupanje jer nije došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Foto: Dalmatinski portal

Gradonačelnica Supetra je izdala priopćenje za javnost koje prenosimo u nastavku:

'Grad Supetar obraća se javnosti, a osobito autorima grafita koji se u posljednje vrijeme pojavljuju na javnim površinama, s ciljem jasnog informiranja o važećim pravilima, ali i poticanja odgovornog i zakonitog umjetničkog izražavanja. Grad Supetar podržava kreativnost, urbanu kulturu i različite oblike vizualnog izražavanja, neovisno o tome radi li se o umjetničkoj, domoljubnoj, navijačkoj ili drugoj tematici. Međutim, svako djelovanje na javnim površinama mora se provoditi u skladu sa zakonom i važećim komunalnim propisima, uz poštovanje zajedničkog prostora i javnog interesa.

Grafiti koji su se pojavili na području Vlačice postavljeni su bez prethodno zatražene i odobrene suglasnosti Grada Supetra, što je obveza propisana Odlukom o komunalnom redu Grada Supetra, osobito kada je riječ o prostoru stare gradske jezgre koja je pod dodatnom konzervatorskom zaštitom (članak 40. Odluke o komunalnom redu). Dodatno, za njihovu izradu korišteni su gradski resursi, uključujući električnu energiju, bez ikakvog odobrenja nadležnih službi. Takvo postupanje nije prihvatljivo niti zakonito.

Posebno naglašavamo kako samovoljno djelovanje, osobito pod okriljem noći, bez prethodne komunikacije s Gradom Supetra i mimo propisanih procedura, dovodi Grad u obvezu postupanja u skladu sa zakonom, uključujući uklanjanje nelegalnih zahvata te pokretanje odgovarajućih pravnih radnji protiv nepoznatih počinitelja. Istodobno, Grad Supetar jasno poručuje kako ne želi biti grad zabrana, već grad reda, dijaloga i suradnje. Upravo zato Grad će u narednom razdoblju donijeti jasnu i transparentnu odluku kojom će se definirati mogućnosti izrade murala i grafita na javnim površinama, uključujući određivanje prihvatljivih lokacija, uvjeta provedbe te obvezu prethodne suglasnosti za sadržaj koji se postavlja.

U tom kontekstu, Grad Supetar posebno ističe kako će svi grafiti koji stvaraju podjele, potiču netrpeljivost ili su protivni Ustavu i važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske biti uklonjeni. Istodobno, grafiti s motivom hrvatske zastave koji dostojanstveno obilježavaju žrtvu Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca Domovinskog rata, kao simbol pijeteta i sjećanja, ostat će na mjestima na kojima su oslikani, uz prethodno ishođenu suglasnost Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, koja je kao takva izdana, ali se ne odnosi na izradu bilo kakvih drugih natpisa, oznaka ili slika.

Pozivamo sve koji žele stvarati i ostaviti svoj umjetnički trag u prostoru grada da se obrate nadležnim službama Grada Supetra, predstave svoje ideje i projekte te ih realiziraju na zakonit, otvoren i odgovoran način. Javne površine pripadaju svima i upravo zato zahtijevaju dodatnu razinu odgovornosti.

Grad Supetar će dosljedno, ali razumno, štititi javni prostor, poštovati zakon i komunalni red, te istodobno poticati kvalitetne inicijative koje doprinose vizualnom identitetu i kulturnom životu našega grada.'