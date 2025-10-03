Do nesreće je došlo na suženom dijelu ceste, a zbog loših uvjeta na cesti autom se zabio u zaštitne stupiće i sletio na travu
BIO JE SAM U AUTU
Gradonačelnik Leš 'pokosio' čunjeve na A3: 'Dolazio je na sjednicu Županijske skupštine'
Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić Grada, imao je lakšu prometnu nesreću na A3 u smjeru Zagreba u četvrtak oko 9:30, i to prilikom dolaska na sjednicu Županijske skupštine Zagrebačke županije, javljaju nam iz ureda gradonačelnika.
- Vidio sam da se zabio u prometnu signalizaciju na cesti, razbio je auto. Na cesti je bila velika gužva - priča nam čitatelj.
Do nesreće je došlo na suženom dijelu ceste, a zbog loših uvjeta na cesti autom se zabio u zaštitne stupiće i sletio na travu. Nastala je samo materijalna šteta, a s njim nije bilo suputnika. Kako nam kažu iz ureda, nije bilo prekoračenja brzine, a policija je utvrdila i da nije bio pod utjecajem alkohola ili droga.
