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IMA LI NELEGALNOSTI?

Gradonačelnik Ogulina: 'Na odlagalište Sodol ne dovodi se sumnjivi otpad. DP: 'Nije istina'

Piše HINA,
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Gradonačelnik Ogulina: 'Na odlagalište Sodol ne dovodi se sumnjivi otpad. DP: 'Nije istina'
Ogulin: Odlagalište Sodol za koje je privremeno obustavljeno zaprimanje otpada | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović (SDP) izvijestio je u utorak da je privremeno obustavio dovoz otpada na odlagalište ne bi li pridobio pozornost i demantirao niz lažnih tvrdnji

Na odlagalište Sodol dovozi se neutvrđena količina otpada nepoznatog sadržaja i zaprima izvan radnog vremena, ustvrdili su članovi DP-a u srijedu u Ogulinu, nakon što je gradonačelnik Dalibor Domitrović demantirao tvrdnje na društvenim mrežama o nelegalnostima u tom odlagalištu.

Član DP-a Željko Stipetić ustvrdio je da je gradonačelnik neistinito u utorak tvrdio da se otpad na odlagalište Sodol ne zaprima iza 15 sati, te priložio fotografije za koje kaže da pripadaju tvrtki Stambeno-komunalno gospodarstvo Ogulin i prikazuju istovar otpada 16. srpnja 2025. u 16.50 sat,i kada je odlagalište zatvoreno.

Na odlagalište počelo intenzivno dovoziti otpad iz drugih sredina prije tri godine, a Sodol je na krškom tlu a s tog područja većinu vode za ljudsku potrošnju crpi Duga Resa, rekao je Stipetić na konferenciji za novinare.

Ogulin: Odlagalište Sodol za koje je privremeno obustavljeno zaprimanje otpada
Ogulin: Odlagalište Sodol za koje je privremeno obustavljeno zaprimanje otpada | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović (SDP) izvijestio je u utorak da je privremeno obustavio dovoz otpada na odlagalište ne bi li pridobio pozornost i demantirao niz lažnih tvrdnji na anonimnim Facebook stranicama, pa i o dovozu opasnog otpada. Demantirao je da se na odlagalište Sodol dovozi opasni otpad, već da se dovozi miješani komunalni otpad iz drugih sredina posredstvom dva poduzeća s potvrdom o porijeklu, u tijeku radnog vremena.

DP-ovci ističu da se građani boje za sigurnost te najavljuju da će zbog svih nepravilnosti oko odlagališta unatrag tri godine razmisliti o podnošenju kaznene prijave kada prikupe dovoljno materijala.

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Mlinarić: Država će hitno sanirati nezakonita odlagališta

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je kako su u slučaju opasnog otpada u Gospiću zakazale službe kao što su carina, inspekcija i Sigurnosno-obavještajna agencija, te najavio da će država hitno sanirati nezakonita odlagališta.

Ogulin: Odlagalište Sodol za koje je privremeno obustavljeno zaprimanje otpada
Ogulin: Odlagalište Sodol za koje je privremeno obustavljeno zaprimanje otpada | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Što se tiče izvanredne sjednice Hrvatskog sabora o toj temi, Mlinarić je rekao kako je ustavno pravo predsjednika Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Sabora, ali da su oni već ranije na koalicijskom sastanku zatražili ono što predlaže Milanović.

DP će biti u sabornici i bit ćemo dio rješenja, kazao je. Dodao je kako lijeva oporba i druge stranke žele profitirati samo radi sebe, a DP je dio vladajuće većine i traže rješenja za hitno saniranje odlagališta.

Mlinarić se založio i za maksimalne kazne za počinitelje. "Tražit ćemo izmjene Kaznenog zakona da se kriminalcima koji su dovukli tone i tone otpada u hrvatsku, oduzme imovina i njihovim novcima sanira šteta", kazao je, 

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