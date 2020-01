Gradonačelnik Splita obratit će se javnosti oko teškog ubojstva

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara dat će izjavu za medije u ponedjeljak u 10.15 povodom trostrukog ubojstva u subotu u popodnevnim satima u centru Splita.

Protiv osumnjičenog Filipa Zavadlava policija je podnijela kaznenu prijavu zbog trostrukog ubojstva i općeopasne radne. Sinoć je odveden pritvorskom nadzorniku, a u ponedjeljak će ga ispitati u Županijskom državnom odvjetništvu.

Podsjetimo, osumnjičeni Filip Zavadlav je nakon svirepih ubojstava, hladno i s puškom u ruci, šetao gradom tražeći četvrtog s popisa za odstrel. Riječ je o Jerku M., kojega je policija kontaktirala kako bi ga sklonili na sigurno do uhićenja ubojice, no on je odbio njihovu zaštitu. U službene prostorije preventivno su doveli njegova brata, koji nema veze s ilegalnim poslovima.

Željeli su ga zaštititi kako ne bi nastradao kao kolateralna žrtva. Policija je tada izdala upozorenje svima da radi vlastite sigurnosti ne izlaze na ulicu. Nakon trostrukog ubojstva uspio se presvući, te odbaciti automatsku pušku, no policija ju je sinoć pronašla nedaleko od mjesta masakra.

Ovaj događaj je duboko potresao grad pod Marjanom i otvorio brojna pitanja. Neki građani daju i podršku ubojici i osnivaju grupe potpore na društvenim mrežama. Većina ipak osuđuje uzimanje pravde u svoje ruke, ali i sustav koji je doveo do ove situacije.

