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MATO FRANKOVIĆ

Gradonačelnika Dubrovnika čuva policija: Lakše mi je reći kome se nisam zamjerio

Piše Filip Sulimanec,
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Gradonačelnika Dubrovnika čuva policija: Lakše mi je reći kome se nisam zamjerio
Dubrovnik: Gradonačelnik Franković održao konferenciju za medije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Franković tvrdi da iza svega stoji i pitanje novog GUP-a, koji je predstavljen krajem lipnja

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković je pod policijskom zaštitom. Rekao je da su pritisci od gospodarstvenika kojima bi novi Generalni urbanistički plan Dubrovnika mogao poremetiti poslovne planove. 

 - Lakše mi je nekako nabrojati one ljude kojima se nisam zamjerio obnašajući dužnost gradonačelnika, nego one kojima sam se zamjerio. Međutim, zato postoje državne institucije, zato postoji policija, ona radi procjenu, ja poštujem - rekao je Franković.

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Pod policijskom zaštitom je od početka mjeseca. Franković tvrdi da iza svega stoji i pitanje novog GUP-a, koji je predstavljen krajem lipnja. Prema njegovim riječima, dio građevinskih parcela u kontaktnoj zoni dubrovačke povijesne jezgre trebao bi postati zelena zona.

"Smanjujemo značajnu vrijednost zemljišta u kontaktnoj zoni povijesne jezgre za otprilike nekih, procjena između 500 i 700 milijuna eura. Sigurno postoji jedan značajan broj ljudi koji nije baš previše sretan s tim, ja ne ulazim u policijske procjene. Policija radi svoj posao, ja svoj i nastavit ćemo tako i dalje, a ono što mogu jamčiti je da će GUP Grada Dubrovnika biti usvojen bez obzira koliko se neki trudili da do toga ne dođe", poručio je gradonačelnik.

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