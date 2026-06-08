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najveći investicijski ciklus

Mato Franković nakon devet godina na vlasti: 'Imam čiste i poštene ruke i nijednu aferu'

Piše HINA,
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Mato Franković nakon devet godina na vlasti: 'Imam čiste i poštene ruke i nijednu aferu'
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Dubrovnik: Gradonačelnik Franković održao konferenciju za medije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Među najvažnijim projektima izdvojeni su Aglomeracija Dubrovnik, rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, izgradnja pročistača pitke vode u Komolcu

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković izjavio je u ponedjeljak, u povodu devet godina na čelu grada, da je u Dubrovniku proveden najveći investicijski ciklus u novijoj povijesti, za što je osigurano više od 209 milijuna eura bespovratnih sredstava iz europskih i nacionalnih izvora.

Predstavljena je i publikacija koja na jednom mjestu donosi pregled realiziranih projekata iz područja prometa, komunalne infrastrukture, obrazovanja, socijalne skrbi, sporta, kulture, zaštite okoliša i korištenja europskih fondova, navodi se u priopćenju Gradske uprave.

Dubrovnik: Gradonačelnik Franković održao konferenciju za medije
Dubrovnik: Gradonačelnik Franković održao konferenciju za medije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Među najvažnijim projektima izdvojeni su Aglomeracija Dubrovnik, rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, izgradnja pročistača pitke vode u Komolcu. Među ostalim, sanirano ili izgrađeno više od 350 tisuća četvornih metara prometnica, nabavljeno 86 novih autobusa javnog gradskog prijevoza, ugrađeno više od 5.800 LED svjetiljki te uloženo više od 30 milijuna eura u škole i vrtiće.

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Kroz različite modele stambene politike stambeno je zbrinuto 116 obitelji, dok je u sportsku infrastrukturu uloženo više od 20 milijuna eura.

Franković je kazao i da su tijekom mandata riješena tri pitanja koja su građani godinama isticali kao prioritete – izgradnja groblja Dubac, osiguravanje kvalitetne i zdravstveno ispravne pitke vode tijekom cijele godine te otvaranje gradskog azila za nezbrinute životinje.

Dubrovnik: Gradonačelnik Franković održao konferenciju za medije
Dubrovnik: Gradonačelnik Franković održao konferenciju za medije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Poručio je da nakon devet godina mandata može pokazati "čiste i poštene ruke, bez ijedne afere“.

Za naredno razdoblje, najavio je nastavak provedbe velikih razvojnih projekata, među kojima su izgradnja multifunkcionalne sportske dvorane u Gospinom polju, realizacija sustava Park & Ride, izgradnja pročistača otpadnih voda Petka, nova ulaganja u dječje vrtiće i komunalnu infrastrukturu te donošenje novog Generalnog urbanističkog plana.

Novi GUP bit će usmjeren na zaštitu prostora, očuvanje kulturne baštine i održivi razvoj Dubrovnika, s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta za život sadašnjih i budućih generacija.

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