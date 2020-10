Gradska dužnosnica iz Novog Sada se ispričala zbog tvita 'Hrvati, trajno oboljela nacija'

Članica Gradskog veća Novoga Sada zadužena za obrazovanje, Dina Vučinić, ispričala se zbog šovinističkog tvita od prije godinu i pol dana, kada je Hrvate nazvala 'trajno oboljelom nacijom'

<p>Dina Vučinić tvrdi da je tvit napisan 2019., kao reakcija zbog napada na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Emotivno sam reagirala u tom trenutku, sada vjerojatno ne bih. Jako mi je žao zbog tog tvita. Podsjetit ću vas da sam rođena u Zagrebu, većina moje rodbine je u mješovitim brakovima. Prije tri tjedna sam bila u tom istom Zagrebu, na sestrinoj svadbi, koja je udana za Hrvata. Dosta moje familije je podrijetlom iz Hrvatske. Nemam ništa protiv Hrvata, to je bio moj emotivni izljev na Twitteru. Žao mi je zbog toga - rekla je Vučinić na konferenciji za novinare.</p><p>Gradska dužnosnica je navela da joj obitelj proživljava pakao od dana kada su mediji počeli izvještavati o njezinom tvitu. Svoju izjavu, kako je prenio portal 021.rs, usporedila je s izjavom aktualnog predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji je imao aferu prije četiri godine zbog izjave da su "Srbi šaka jada".</p><p>- Isto tako mi je žao što nikada nismo razgovarali o izjavama, ne tvitovima, nego izjavama, jer se nijedan medij u Hrvatskoj ili Srbiji nije bavio gospodinom (Zoranom) Milanovićem, koji je za Srbe rekao da su 'šaka jada'. Tada to nitko nije analizirao. Ja sam lokalni političar spram gospodina Milanovića i tada njegova izjava da su 'Srbi šaka jada' nije imala nikakvu težinu - navela je Vučinić.</p><p>Koncem rujna novosadski mediji su prinijeli da je za članicu gradskog vijeća Novoga Sada zaduženu za obrazovanje izabrana predstavnica Srpske napredne stranke (SNS) Dina Vučinić, koja smatra da su “Hrvati trajno oboljela nacija”, oporbeni političari “propalice i nakaze”, a da ljudima s govornim manama nije mjesto u javnom životu.</p><p>Na njezine tvitove ukazao je bivši vijećnik gradske Skupštine Novoga Sada iz redova oporbene Demokratske stranke Goran Radojev. </p><p>Portal Nova.rs objavio je tada da su ovakvi stavovi nove članice vijeća zaduženu za obrazovanje uznemirili novosadsku javnost, posebno onaj dio roditelja koji nisu srpske nacionalnosti.</p><p>- Potpuno sam zgrožen. Znači li to da je moje dijete koje je šesti razred osnovne škole 'oboljelo', zato što mu je otac Hrvat? Je li to službeni stav gradske vlasti, koja je ovu osobu izabrala da vodi obrazovanje u gradu, da pravo na obrazovanje u Novom Sadu imaju samo čistokrvni Srbi - rekao je Novosađanin Ivan H., čiji identitet radi zaštite djeteta informativni portal nije želio otkriti.</p><p>Novi saziv gradskog parlamenta u Novome Sadu, u kojemu uvjerljivu većinu ima vladajuća stranka u Srbiji – SNS, konstituiran je koncem kolovoza.</p><p>Gradonačelnik Miloš Vučević i članovi gradskog vijeća, među kojima i Dina Vučinić, izabrani su 21. rujna.</p>