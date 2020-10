Puljak i Orešković pripremile su 'odluke o razrješenju' 3 ministra

Saborske zastupnice Dalija Orešković i Marijana Puljak pripremile su "odluke o razrješenju" ministara Tomislava Ćorića, Olega Butkovića i Josipa Aladrovića kako bi, rekle su, premijeru pomogle da sačuva obraz

<p>Započeli smo tjedan pozivom ministru Olegu Butkoviću da podnese ostavku, računajući da je on u ovoj Vladi ipak ima kakav-takav osjećaj za političku odgovornost, a to smo temeljili na njegovim prethodnim izjavama kada su se otkrivale afere visokopozicioniranih HDZ-ovih dužnosnika", pojasnila je <strong>Dalija Orešković</strong> novinarima u Saboru motive za taj potez.</p><p>Potom smo, dodala je, ispred "kluba" u Slovenskoj 9 ukazale na činjenicu da institucije države ne funkcioniraju i da se predsjednik države naprosto našao "s krive strane vrata". </p><p>"Nakon toga smo pozvali ministre umočene ili upletene ili pretjerano bliske s aferom na podnošenje ostavki. Ostavke se nisu dogodile, a pristiglo je poprilično poražavajuće izvješće Europske komisije za stanje vladavine prava u Hrvatskoj".</p><h2>U ime premijera Plenkovića pripremile odluku o razrješenju</h2><p>Želimo pomoći<strong> Andreju Plenkoviću</strong> da koliko-toliko sačuva obraz, s obzirom na to da je za ovakvo stanje i on odgovoran, poručila je Orešković.</p><p>Zato smo, nastavila je <strong>Marijana Puljak</strong>, u ime premijera Plenkovića pripremile odluku o razrješenju tri ministra povezanih s aferom. "Tu je dovoljno samo staviti pečat i potpis premijera i odluka može biti implementirana", rekla je.</p><p>S obzirom da je premijer govorio da mu je neugodno i ne osjeća se dobro zato što su ministri upleteni u aferu, a kako oni sami nisu preuzeli političku odgovornost, pozivamo ga da je preuzme on, kaže Puljak.</p><h2>'U ovome trenutku usmjerene smo na Plenkovićevu odgovornost'</h2><p>Upitane što je s odgovornošću predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića</strong>, Orešković je odgovorila da su sve o tome rekle prije nekoliko dana ispred Slovenske 9. Ako se saznaju neke nove okolnosti, očitovat ćemo se o tome, ali u ovome trenutku usmjerene smo na Plenkovićevu odgovornost, dodala je.</p><p>Komentirajući Milanovićevu izjavu u kojoj ju je napao zbog nazivanja posjetitelja "kluba" "prostitutkama i kriminalcima", Orešković je rekla da su, kada je krenula afera, svi mediji pisali da je<strong> Dragan Kovačević</strong> za svoje prijatelje organizirao zabave na koje su bile pozivane i eskort-dame.</p><p>"Citirala sam medijske naslove, a ako oni koji su uhićeni nisu ti koje bismo trebali smatrati kriminalcima, doista ne znam koga bismo trebali", rekla je Orešković.</p>