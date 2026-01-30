Obavijesti

ZBOG PREOPTEREĆENOSTI

Gradski muzej Vinkovci neće više sudjelovati u Noći muzeja

Gradski muzej Vinkovci neće više sudjelovati u Noći muzeja ponajprije zbog sigurnosti muzejskih zbirki, ali i činjenice da ta manifestacija sve više postaje opterećenje za muzeje, a sve manje kvalitetan kulturni događaj, izvijestili su iz toga muzeja

Admiral

Navode kako ovo nije samo administrativna odluka već je riječ o principijelnoj, odgovornoj i nužnoj promjeni koja stavlja kulturnu kvalitetu i očuvanje muzejske građe ispred populističkih i neodrživih praksi.

„Zimski uvjeti gotovo potpuno onemogućuju korištenje vanjskih prostora, prisiljavajući muzeje da sav program smjeste u zatvorene prostore. Velik broj posjetitelja, učestalo otvaranje vrata i maksimalno opterećenje sustava grijanja izazivaju znatne oscilacije temperature i vlage, što je ozbiljan i nepotreban rizik za muzejsku građu“, obrazlažu.

Dodaju i kako unatoč čestim medijskim tvrdnjama o uspješnosti manifestacije, podaci o posjećenosti posljednjih godina stagniraju ili bilježe pad, što je trend prisutan u većini muzeja.

Negativan utjecaj na posjećenost dodatno imaju i velika sportska natjecanja koja se redovito održavaju u siječnju, a koja potpuno preuzimaju pažnju javnosti, pojašnjavaju iz Gradskog muzeja Vinkovci.

Stoga su odlučili svu pozornost usmjeriti prema obilježavanju Europske noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja, manifestacijama koje, kako navode, istinski pridonose kulturnoj razmjeni, kvalitetnom programu i dugoročnoj održivosti muzeja, a održavaju se u svibnju kada su vremenski uvjeti puno pogodniji.

Nacionalna manifestacija Noć muzeja održava se u petak od 18 sati do 1 sat iza ponoći u više od 280 muzeja, galerija i baštinskih ustanova u 155 gradova i mjesta diljem Hrvatske, kao i na šest lokacija u Bosni i Hercegovini, ove godine bez posebne teme kako bi sudionici mogli odabrati sadržaje po vlastitim mogućnostima i afinitetima.

