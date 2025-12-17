Gradsko vijeće Pule izglasalo rekordni proračun od 176 mil. €

Većinom glasova vijećnici pulskog Gradskog vijeća prihvatili su na sjednici u srijedu rekordni proračun Grada Pule za 2026. godinu u iznosu od 176,.2 milijuna eura koji je predstavljen financijski stabilnim i uravnoteženim dokumentom.

Kako je istaknuto u obrazloženju, najveći dio novčanih sredstava i dalje je usmjeren na zakonske obveze Grada te financiranje javnih službi i ustanova, "bez kojih svakodnevno funkcioniranje grada ne bi bilo moguće".

Ukupni prihodi proračuna planirani su u iznosu od 145,8 milijuna eura, dok su primici predviđeni u iznosu od 23,8 milijuna eura. Uz to, planiran je i višak prihoda od 6,58 milijuna eura, koji se najvećim dijelom odnosi na Grad, dok manji dio otpada na proračunske korisnike.

Izglasani proračun veći je za skoro 40 milijuna eura od prošlogodišnjeg koji je iznosio 139 milijuna eura, a povećanje je predsjednik Gradskog vijeća Pule Valter Boljunčić (IDS) obrazložio "potencijalnom opasnošću gubitka europskih sredstava" odnosno osiguravanjem sredstava za kreditno zaduženje.

"Puno će se graditi u Puli iduće godine. Ovaj proračun je socijalan i razvojan i osigurat će razvoj grada", poručio je pulski gradonačelnik Peđa Grbin.

Tijekom rasprave naglašeno je da je proračun izrađen u skladu s važećim zakonima i europskim fiskalnim okvirom, uz uvažavanje preporuka Europske komisije koje ističu potrebu očuvanja fiskalne održivosti, ubrzanja korištenja sredstava iz fondova Europske unije te jačanja socijalnih i razvojnih politika.

Kao podloga za planiranje korištene su i makroekonomske projekcije Hrvatske narodne banke, prema kojima se u 2026. očekuje gospodarski rast od 2,7 posto i daljnje smirivanje inflacije.