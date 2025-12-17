Sisak nakon desetljeća čekanja: Besplatni vrtići, nova kupališta, obnova stadiona i prometnica

Grad Sisak ulazi u novi proračunski ciklus kakav grad, prema najavama iz gradske uprave, nije imao desetljećima. Proračun koji će se izglasati u petak donosi niz konkretnih projekata – od besplatnih vrtića za svu djecu, preko obnove prometnica i škola, do velikih zahvata na sportskoj infrastrukturi koja je godinama bila zapuštena.

Za razliku od ranijih proračuna, ovaj put su, ističu u Gradu, sredstva i stvarno osigurana. Građani bi to trebali osjetiti već u svakodnevici, na cestama, u školama, vrtićima i sportskim objektima.

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić na predstavljanju proračuna poručio je kako se radi o planu koji donosi opipljive rezultate.

Foto: Grad Sisak

- Djeca idu u besplatne vrtiće, škole se opremaju, ceste i javni objekti postaju sigurniji, a sportska infrastruktura konačno dolazi na red. Sve što radimo usmjereno je na kvalitetu svakodnevnog života naših sugrađana - rekao je Orlić.

Posebno je naglasio da besplatni vrtići nisu samo zapisana stavka na papiru.

- Vrtići jesu besplatni od 1. siječnja 2025., ali razlika je u tome što smo mi osigurali novac i za plaće odgojiteljica, a ne samo formalno prikazali trošak u proračunu - dodao je.

Od pedijatara do stanova za mlade

Novi proračun donosi i mjere usmjerene na mlade obitelji. Kroz program 'Sisak je naš dom' predviđene su stambene subvencije, a mlade obitelji za kupnju prve nekretnine mogu ostvariti do 10.000 eura potpore kroz pet godina života u Sisku. Za svako novorođeno dijete predviđena je dodatna subvencija od 2.000 eura.

U planu je i poticaj za zdravstveni sustav, Grad osigurava 1.000 eura potpore za tri pedijatra kako bi zdravstvena skrb za djecu bila dostupnija.

Zibel, Segesta i bazen napokon na redu

Među projektima koji su godinama čekali realizaciju ističe se rekonstrukcija kupališta Zibel. Riječ je o potpunoj modernizaciji zapuštenog prostora uz Kupu, koji bi trebao postati sigurno i uređeno mjesto za rekreaciju.

Foto: Grad Sisak

Na red dolazi i stadion Segeste. Najstariji nogometni klub u Hrvatskoj dobit će obnovljene tribine, svlačionice i teren, čime bi stadion trebao postati sigurniji i funkcionalniji za sportaše i gledatelje.

Planiran je završetak energetske obnove gradskog bazena, kao i početak unutarnjeg uređenja, čime bi se smanjili troškovi i poboljšali uvjeti korištenja.

Ledena dvorana, Metalac i novi centar na Zelenom brijegu

Proračun predviđa i rješavanje statusa te opremanje Ledene dvorane kako bi se u njoj neometano mogli održavati sportski, kulturni i drugi događaji.

Na stadionu Metalca planirana je gradnja igrališta i obnova svlačionica, dok se na Zelenom brijegu pokreće projektiranje sportskog i rekreacijskog centra s raznovrsnim sadržajima za građane.

Škole, ceste i rasvjeta

Energetska obnova čeka i Osnovnu školu 22. lipnja, gdje su u planu modernizacija instalacija, izolacije i sustava grijanja.

Posebno se ističe i rekordan iznos za obnovu cestovne infrastrukture, modernizacija prometnica, nogostupa i javne rasvjete trebala bi povećati sigurnost i kvalitetu života u gradu.

Uz stipendije, potpore za mlade obitelji, umirovljenike, branitelje i ulaganja u kulturu, gradska vlast poručuje da proračun za 2026. godinu označava novi smjer razvoja Siska, s naglaskom na projekte koje građani vide i koriste svaki dan.