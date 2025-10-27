Obavijesti

SJEDNICA

Gradsko vijeće Vukovara o promjeni ustroja gradske administracije

2. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Pavliček je najavio da će se do kraja studenog pred vijećnicima naći i prijedlog gradskog proračuna za 2026. godinu

Vukovarski gradski vijećnici prihvatili su većinom glasova na sjednici Gradskog vijeća u ponedjeljak odluku o promjenama u organizacijskom ustroju gradske administracije kojima je dosadašnji odjel za prostorno uređenje i imovinu podijeljen na dva zasebna odijela. Usvojenim izmjenama, dosadašnji Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu podijeljen je na Upravni odjel za prostorno uređenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i Upravni odjel za imovinu. Nazivu Upravnog odijela za opće poslove dodano je "i ured gradonačelnika" dok je Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje promijenio naziv u Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Po riječima vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti), predloženim promjenama u Gradu Vukovaru bio bi jedan upravni odjel više nego sada, ali koji financijski neće opterećivati gradsku blagajnu. Pavliček je odbacio nagađanja dijela oporbe kako se povećanje broja gradskih odjela provodi "radi političkog kadroviranja".

"Nema ni riječi o tome. Čak 95 posto pročelnika u Gradu Vukovaru nisu pripadnici Hrvatskih suverenista i, po svemu sudeći, tako će biti i nakon reorganizacije upravnih odjela", rekao je Pavliček.

Najavio je da će se do kraja studenog pred vijećnicima naći i prijedlog gradskog proračuna za 2026.

"Cilj nam je u narednih pola godine vratiti sve dugove koje smo zatekli preuzimanjem vlasti", naglasio je.

Do sada smo, kaže, isplatili 300.000 eura kazni za europski novac koji je utrošen za Ekonomsku školu, a projekt nije završen, 145.000 eura smo morali platiti za izgubljeni sudski spor, opet za Ekonomsku školu. Do 30. ožujka iduće godine moramo još vratiti 600.000 eura europskog novca, a kada tu dodamo i odvjetničke troškove, a koji su u zadnje četiri godine, opet vezano uz Ekonomsku školu, iznosili čak 450.000 eura dolazimo do milijunskih iznosa koji opterećuju gradski proračun, upozorio je.  

Gradnja nove Ekonomske škole u Vukovaru bila je veliki projekt prošle gradske vukovarske Gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Ivanom Penavom (Domovinski pokret), a koji je zapao u probleme nakon što se izvođač radova, tvrtka Presofleks, prije tri godine povukla s gradilišta. U međuvremenu je Grad s tvrtkom pokrenuo sudski spor da bi, po dolasku na vlast, Marijan Pavliček odustao od tog projekta tvrdeći da je predimenzioniran te da bi pola zgrade škole bilo prazno jer nema dovoljno učenika.

