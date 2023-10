'Granicu nam prelazi tko hoće, ti ljudi galame, osjete se, a naši građani se osjećaju nesigurno'

Vlada, nažalost, vuče krive poteze, sve suprotno što bi po nama trebala činiti. Umjesto na fokusiranje na demografsku obnovu, da se bavi problemom povratka ljudi iz dijaspore, nastavila je s raseljavanjem naših ljudi i iskazivanjem povećane skrbi o strancima, ilegalnim migrantima i mijenjanjem demografske strukture, poručio je čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava ponovo se obrušivši na Vladu zbog migranata.

Upozorio je na kršenje Zakona o nadzoru granice, stoga je Vladi, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ravnateljstvu policije uputio dopis s tri pitanja.

- Prvo pitanje je zašto ne poštuju Zakon o nadzoru granice? Hrvatsku granicu se prelazi gdje se stigne, bez kontrola, isprava, većina ilegalnih migranata predstavi se kako god hoće, policija to registrira, ne znamo ni s kojeg kontinenta dolaze. Drugo, tko je u ime Vlade naredio ili dopustio policiji da krši Zakon o nadzoru granice? I sami policijski službenici se dovode u opasnost. I treće, tko je dopustio da se stotine i tisuće mladih migranata bez sigurnosne provjere slobodno kreću Hrvatskom s dozvolama koje im je izdala hrvatska policija? Ne kažnjavaju ilegalne migrante nego im još za nagradu daju dokument da se sedam dana kreću Hrvatskom bez ikakvog nadzora - naveo je Penava istaknuvši kako se ovdje ne radi o humanitarnom pitanju nego o sigurnosnom problemu.

- Riječ je o 99 posto muškoj populaciji u dobi od 20-30 godina koji nekontrolirano prelaze granicu. Od kakvog rata oni bježe? Tko vodi te ratove kad vojno sposobna populacija bježi u Europi? Žene i djeca? Ma tko tu priču može progutati? Puno incidenata u Europi pa i ovaj posljednji u Bruxellesu mi daje za pravo da upozoravam i da DP poduzima korake - kazao je.

Brojni građani im javljaju, dodao je, probleme koje imaju zbog susreta s migrantima.

- Svatko tko se posljednje vrijeme provozao vlakom od Vinkovaca do Zagreba susreo se s jednim jako neugodnim osjećajem, s grupom 50-70 ljudi koji su ilegalni migranti i koji imaju tzv. propusnice. Ja svoju kćer ne bih nikad poslao u takav vlak i podvrgnuo je takvim rizicima. To trešti glazba koja pripada nekom dalekom području, ti ljudi se osjete, galame i građani se osjećaju nesigurno. Za to netko mora odgovarati, netko je dozvolio da se u Hrvatskoj ovaj scenarij odvija, Soroš, von der Leyen i Plenković nam to nameću - istaknuo je Penava.

Pričekat će odgovore na postavljena pitanja, a onda, sukladno njima ili ukoliko ih ne dobije, najavio je, kreće u krajnju opciju, a to je referendum. No, za sada nije precizirao kada bi to moglo biti niti koje bi pitanje tog referenduma moglo biti.

- Ulazak u Hrvatsku je propisan. Imate, gospodo, veleposlanstvo tamo u Pakistanu ili negdje blizu, javite se njima da vidite možete li ući ili ne u Hrvatsku i tu priča završava tamo daleko. Gdje je nestala suverena država? Pustiti žensku osobu u takvo društvo je nedopustivo, nije normalno puštati ljude za koje ne znamo tko su ni kakve su prošlosti - naglasio je.