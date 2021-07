Internet, blagoslovljen bio, pamti sve.

Ovih dana odjeknula je vijest o rezovima u SDP-u. Peđa Grbin odlučio je izbaciti niz zvučnih imena iz stranke, među njima i Gordana Marasa, bivšeg ministra i šefa zagrebačkog ogranka.

Grbin nije htio pojedinačno objašnjavati razloge izbacivanja svakog člana, ali naglasio je da je razvikana izbačena petorka dovela do "takvog stanja i rasula".

Dugogodišnji nerad, nered i rasulo

U jučerašnjem intervjuu na N1 je pojasnio svoju odluku: "Krenuli smo raditi jedan dubinski screening članstva na području ove dvije organizacije (Zagreb i Brodsko-posavska županija, op.a.) koje sam spomenuo. Rezultati tog dubinskog screeninga su bili naprosto katastrofalni. Oni su pokazatelj jednog dugogodišnjeg nerada i rasula koje je vladalo u našoj stranci."

Dugogodišnji nerad i rasulo. Dobro.

Također, u intervjuu za Express, koji će sutra izaći na kioscima, Grbin je ustvrdio da je odluka o izbacivanju "prije svega posljedica njihova rada na vodećim dužnostima u stranci te nereda i rasula koje su ostavili iza sebe".

Nered i rasulo. U redu.

Prisjetimo se sada kako je relativno nedavno, prije samo tri godine, Peđa Grbin na sva usta hvalio Gordana Marasa, izbačenog zbog dugogodišnjeg nerada, nereda i rasula.

Ovo je snimka koju je Maras objavio u svibnju 2018., pred unutarstranačke izbore, a na kojoj mu Grbin daje svesrdnu podršku.

"Izbor je jasan"

"Pred nama su još jedni unutarstranački izbori, ovoga puta oni u gradskoj organizaciji SDP-a u Zagrebu. Važni zbog loših izbornih rezultata, zbog poraza kojeg smo doživjeli prije godinu dana. To se više nikad ne smije ponoviti. I zbog toga je bitno koga ćete odabrati. Da li ćete odabrati one koji su nas doveli u taj poraz, koji su odgovorni za rezultat koji je SDP ostvario prije godinu dana, ili ćete izabrati nekog drugog? Nekog koji je svojim dosadašnjim radom pokazao kako se političar bori za svoje ideje, za svoje ideale, a i ono što je najvažnije, a to su interesi i boljitak za građanke i građane koji su nas birali?", retorički se pita Grbin u uvodu.

A onda poentira.

"Ako mene pitate, izbor je jasan. To je čovjek koji je svojim dosadašnjim radom, svojim djelovanjem u saboru i drugdje, dokazao kako se boriti za svoje ideje. To je čovjek koji je svojom upornošću dokazao i pokazao da neće stati ni pred čim kako bi ostvario ono što je ispravno i dobro za građane. To je Gordan Maras i zato on ima moju podršku. Nadam se da će dobiti i vašu. Gordane, sve najbolje!".

Maras mu je tad zahvalio na lijepim riječima. Sinoć je na Facebooku napisao da mu Grbin nije rekao nijedan od razloga koje je na televiziji naveo za izbacivanje.