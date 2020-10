Oprečna mišljenja SDP-ovaca oko ulaska Sabe u vodstvo stranke, Milanovića osuđuju

Neki u SDP-u ne misle da će Željko Sabo, osuđen zbog korupcije, biti teret stranci, neki misle da hoće. I Milanovićeve izjave neki smatraju neprimjerenima, a neki poručuju da su dvije zastupnice napadale i njega

<p>Politički tajnik SDP-a, <strong>Davorko Vidović</strong>, uvjeren je da će novo vodstvo stranke i nova izabrana ekipa u Predsjedništvo i Glavni odbor dati jedan novi zamah SDP-u. U Predsjedništvo je izabran i <strong>Željko Sabo,</strong> bivši gradonačelnik Vukovara koji je bio u zatvoru zbog korupcije, a Vidović ne vidi razlog da bi zbog toga trebao biti opterećenje za stranku. Naglašava kako je slučaj Sabo specifičan i pojedinačan slučaj.</p><p>- U ovoj zemlji nitko nije osuđen za ovakav vid korupcije kao naš kolega Sabo. Ja osobno sam bio žrtva daleko veće, očiglednije korupcije. Korupcija ovakvog tipa je prisutna na svim razinama, od najmanje općine do najviših državnih organa. Kupuju se zastupnici, nagovara ih se, mami, to je opća praksa. Ja sam bio zadovoljan što je kolega Sabo nastradao, ali ako je on jedina žrtva, uz to s odsluženom kaznom, onda bi se trebalo kloniti ovog licemjerja - rekao je.</p><p>Sabo je osuđen, odslužio je kaznu, dodao je, te sad živi novi politički život.</p><p>- I ne mislim da bi on trebao biti ikakvo opterećenje. Riječ je o čovjeku koji je dobro prihvaćen od svojih sugrađana, dobar gradonačelnik, o velikom ratnom stradalniku. Kandidirao se i dobio povjerenje članstva - istaknuo je.</p><p>Naglasio je i kako Grad Zagreb vodi čovjek s nizom optužnica.</p><p>- Ljudi su birali sve te ljude nakon afera, kaznenih prijava. Taj tip osjetljivosti i treniranje strogoće na jednom presuđenome i odležanoj kazni čini mi se pomalo licemjerno. Kada bi bila ista pravila za sve, ja bih bio doista sretan da ne vidim kolegu Sabu nigdje blizu bilo kakve politike - rekao je. </p><p>Da je na mjestu konkurenata, <strong>Arsen Bauk</strong> kaže da bi koristio tu činjenicu da u vodstvu stranke imaju osuđenog čovjeka u raspravama i prepucavanjima.</p><p>- Mislim da sam time sve rekao - istaknuo je Bauk koji smatra da će s novim vodstvom SDP biti bolja konkurencija HDZ-u.</p><p>- Na parlamentarnim izborima su građani nekim kandidatima pokazali palac dolje, nekima palac gore i drago mi je da su tim kandidatima i članovi pokazali palac gore. Očekujem nakon izbora u stranci, kako ćemo ovaj put izgleda izabrati onako kako preferiraju naši glasači, da krenemo u smanjenje zaostatka za HDZ-om i da ćemo ih u jednom razumnom roku i prestići - kaže Bauk. </p><p>Napade predsjednika Republike, <strong>Zorana Milanovića</strong>, na saborske zastupnice Daliju Orešković i Marijanu Puljak vidi jednako kao i njihove napade na njega.</p><p>- Meni je malo čudno da zastupnici opozicije ne spominju tamo gdje idu ministri nego predsjednika Republike. To je jedna politička utakmica koja je meni potpuno neshvatljiva, ali to je njihovo pravo. Sad su dobile dodatnu medijsku pozornost u čemu im je predsjednik svesrdno pomogao - rekao je.</p><p>Što se tiče odlaska u Klub Dragana Kovačevića, Bauk smatra da predsjednik ne bi ni išao tamo da je znao okolnosti. </p><p>I potencijalni budući predsjednik SDP-a, <strong>Željko Kolar</strong>, također kao i Vidović smatra kako izjave predsjednika Milanovića vezano za dvije saborske zastupnike nisu primjerene.</p><p>- Uopće takav nastup i riječi nisu primjereni u političkom prostoru, pogotovo ne ako dolaze od predsjednika Republike. On bi trebao biti primjer svima ostalima - rekao je istaknuvši kako smatra da se inače u ovom trenutku previše medijskog prostora posvećuje tome što je rekao predsjednik, a što premijer <strong>Andrej Plenković. </strong></p><p>- Smatram da bi trebali sjesti za stol i početi razgovarati o problemu koji imamo, a taj je da nam istrage predugo traju, da se svaka provali pa se naglo mora završavati i da nam cure informacije. I to je ono što bi trebalo zabrinjavati jednog i drugog. Trebaju prestati zabavljati javnost i sjesti za stol i ozbiljno analizirati ono što se događa da stvorimo sustav u kojem će imati ljudi povjerenja i iz kojeg neće curiti informacije - poručio je.</p><p>Što se tiče Sabe, i oko toga slično razmišlja kao Vidović. </p><p>- Ja bih bio daleko najsretniji da se to kolegi Sabi nije desilo. Činjenica je da to presedan u našem pravnom sustavu i da nitko, baš nitko u Hrvatskoj nije osuđen na taj način kao on. Isto je tako nepobitna činjenica da su ga na ovu funkciju u Predsjedništvo izabrali članovi s 3000 glasova, nisam ga izabrao ja, ali i da taj čovjek ima nevjerojatnu biografiju i prošlost, da je bio branitelj, zatočenik, gradonačelnik Vukovara i da je kaznu odslužio te je na neki način rehabilitiran - poručuje Kolar dodajući kako odluku oko svog političkog angažmana mora donijeti sam Željko Sabo.</p><p><strong>Peđa Grbin</strong>, također potencijalni novi predsjednik stranke, koji se za tu funkciju borbi protiv Kolara, smatra da izbor osuđenog čovjeka u Predsjedništvo stranke otežava rad SDP-a.</p><p>- Kad si opterećen presudom za kazneno djelo iz sfere korupcije, a onda i drugim kaznenim postupkom koji se vodi protiv tebe, ako si pravi SDP-ovac onda ćeš se povući i nećeš opterećivati svoju stranku. Kolega Sabo to nije nije učinio, a članice i članovi su ga izabrali. Ne želim bježati od odgovora i vrlo jasno ću reći. Da, izbor osobe koja je pravomoćno osuđena, svakako otežava rad SDP-a - rekao je Grbin dodavši kako će nakon izbora na Predsjedništvu razgovarati kako se oko toga postaviti. </p><p>Nastup predsjednika Milanovića, koji je nazvao dvije zastupnice samodopadnim narikačama, isto smatra neprimjerenima.</p><p>- Kolegice su postupile politički na način na koji imaju pravo. Slaže li se netko s time je je jedna stvar, ali da ih zbog toga vrijeđa je nešto potpuno drugo - ponovio je Grbin.</p><p>Podsjetimo, Milanović je sam priznao kako je išao u Klub uhićenog direktora Janafa, <strong>Dragana Kovačevića</strong>, nakon čega su Puljak i Orešković izvele performans i na pročelju zgrade gdje se Klub nalazi, u Slovenskoj 9, zalijepile ploču s natpisom "Ured predsjednika RH". Milanoviću se to nije svidjelo, tj ne da mu se nije svidjelo nego ga je razbjesnilo pa je jučer izbacio sve iz sebe i izvrijeđao ih.</p><p>Danas se obrušio i na pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, koja je Milanovića prozvala zbog seksizma. </p><p>- Predsjednik ima svoj vrlo specifičan stil ophođenja, ali ja osuđujem bilo kakvo davanje nadimaka bilo kojem čovjeku, koji propituju koruptivne afere. Bez obzira radilo se o vrlo nespretnom i ne bih rekla vrlo uspješnom političkom skeču, ne bih podržala etiketiranje nikoga nikakvim nadimcima - poručila je <strong>Mirela Ahmetović</strong> dodavši kako ona ne može reći označavaju li njegove izjave jednoznačno seksizam. </p><p>- Ja sam osoba koja apsolutno podržava ravnopravnost spolova i u tom smislu ne bih podržala ni davanje nadimaka muškarcu koji propitkuje koruptivne radnje. Ali, da, radi se o ženama i ako se u tom kontekstu može govoriti o seksizmu, ha, onda je seksizam - dodala je.</p>