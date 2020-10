Grbin: 'Upravo u ovom gradu može se vidjeti razvoj korupcije'

Peđa Grbin posjetio je Veliku Goricu, istaknuvši da je posjet tom gradu izabran kako bi se poslala jasna poruka o borbi protiv korupcije. Najavio je da je njegova stranka počela pripreme za lokalne izbore

<p>Novi predsjednik SDP-a smatra kako se upravo ondje može najbolje vidjeti kako se korupcija razvija - od komunalnih poduzeća do Grada Velike Gorice, čiji je gradonačelnik HDZ-ovac <strong>Dražen Barišić</strong> u istražnom zatvoru. </p><p>On je, naime, jedan od 14 osoba protiv kojih je u aferi Janaf Uskok pokrenuo istragu tereteći ih za trgovanje utjecajem, davanje mita, nezakonito pogodovanje zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u tim nedjelima.</p><p><br/> <br/> Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ponovno je pozvao HDZ da podrži osnivanje saborskog istražnog povjerenstva u vezi s aferom Janaf.</p><p>Istaknuo je da SDP danas vrlo jasno apelira na HDZ. Ako u prijedlogu za osnivanje istražnog povjerenstva ima nešto što vam ne odgovara - recite nam, sjest ćemo, razgovarati i po potrebi promijeniti, rekao je.</p><p>Ali, nastavio je, nemojte se skrivati iza tehnikalija da bi spriječili ono što je za Hrvatsku u ovom trenutku ključno, a to je, poručio je Grbin, da poduzmemo mjere kako bi otkrili što se događa s našim istragama, gdje postoji politički pritisak, zbog čega cure informacije i da stvorimo okvir da se to spriječi.</p>