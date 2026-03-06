Grčka šalje Patriote i F-16 na sjever: Bugarsku štite od Irana!

Grčki ministar obrane Nikos Dendias u petak je najavio raspoređivanje sustava Patriot na sjeveru Grčke kako bi se Bugarskoj pružila „antibalistička zaštita od Irana“. Dendias je najavio da će se jedna bitnica Patriota preseliti na sjever zemlje „u narednim satima”. Na sjever Grčke premještena su i dva grčka zrakoplova F-16 s „isključivom zadaćom pružanja dodatne zaštite Bugarskoj”, naglasio je grčki ministar.

Na platformi X Dendias je napisao kako je razgovarao s bugarskim kolegom Atanasom Zaprijanovim kojemu je poručio da će Atena „pružiti svu moguću pomoć” Sofiji.

Dvojica ministara su tijekom telefonskog razgovora razmotrila i „povećanje razine pripravnosti sustava protuzračne obrane duž jugoistočnog boka“ Saveza, što je ranije najavio i sam NATO, stoji u priopćenju bugarskog ministarstva obrane objavljenom u petak.

Atena je u četvrtak rasporedila rakete Patriota i na otoku Karpatosu u otočju Dodekanez, smještenom blizu turske obale, a od početka novog rata na Bliskom istoku Grčka je na Cipar poslala dvije fregate i četiri zrakoplova F-16, prenosi France Presse.