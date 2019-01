Gredelj: 'Huanito mi je rekao da će se ubiti čim uđe u zatvor'

- Stigla je zamolba za pomilovanje. Mi ćemo u najkraćem roku obaviti svu dokumentaciju i nju ćemo proslijediti predsjednici, potvrdio je to ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Podsjetimo, Huanito Luksetić je osuđen na dvije godine zatvora nakon što je posadio 11 biljaka marihuane kako bi proizvodio kanabisovo ulje. Huanito boluje od multiple skleroze i ulje mu olakšava simptome. Javnost se zgrozila ovom presudom te je ubrzo reagirala i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović koja je najavila da će Huanita pomilovati.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203773 / Huanitova majka Zlata Luksetić nakon Kolindine odluke: 'Huanito se blago nasmiješio i rekao: Mama, to je za sve nas']

- Predsjednica ima ustavno pravo na pomilovanje. Mi ćemo uskoro proslijediti svu potrebnu dokumentaciju - rekao je Bošnjaković i dodao kako pravosuđe ima problema.

- Nemamo ujednačene odluke u sličnim slučajevima. Na tome radimo i to moramo popraviti. Želimo imati ujednačen predmet. Nemam što komentirati presudu. Nisam u tome i ne bih komentirao. Sudovi su vjerojatno vodili količine, a nisu uzimali u obzir neke druge stvari - rekao je Bošnjaković.

'Oduševila nad je hrabra odluka predsjednice'

U emisiji je gostovao i Huanitov odvjetnik Vladimir Gredelj koji je istaknuo na početku kako je i njega i Huanitovu majku oduševila brza odluka predsjednice, ali i hrabra odluka.

Predstojnica odjela za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu Vanja Bašić Kes istaknula je kako je ovo lijepa vijest, ali da je upozorila na probleme i u zdravstvu.

- Naime, veliki je problem s kanabisom nama neurolozima. Ušli smo u jednu priču za koju nismo znali kako će završiti. Naši pacijenti su koristili kanabis za liječenje pa je onda to postalo dostupno kroz lijekove. Struka ne misli da kanabis može izliječiti bolest, ali im može ublažiti bolove. Studije su pokazale da neće zaustaviti napredak bolesti, ali ima utjecaj na simptome multiple skleroze - rekla je doktorica Kes i istaknula je najveći problem lijeka od kanabisa bila njegova cijena koja se kreće od četiri i pol do pet tisuća kuna, a pacijenti ga sami moraju platiti.

U emisiji je gostovao i Ognjen Brborović, šef Povjerenstva za analizu i preporuke primjene indijske konoplje/kanabinoida u medicinske svrhe. Uručio je ministru Bošnjakoviću 150 stranica znanstvenog teksta o utjecaju konoplje u medicini, ali istaknuo i kako se ministar zdravstva Milan Kujundžić još nije sastao s povjerenstvom.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203762 / Vox populi: Kako komentirate slučaj huanito]

- Sedam, osam mjeseci on nije imao vremena sastati se s nama i tu je praktički naš rad stao s pravilnikom. Ja sam pogriješio što sam praktički pravilnikom ograničio korištenje medicinskog kanabisa i on je praktički bio nedostupan zbog financijskih razloga, ali i zbog toga što ga je mali broj doktora mogao propisati - rekao je dr. Brborović i dodao kako medicinskog kanabisa više niti nema.

- Godinu dana ga nema u Hrvatskoj jer nismo naručili novu količinu. Veledrogerije su nakon isteka roka trajanja uništile količine, a ministarstvo nije nabavilo nove - dodao je te objasnio kako je cijena bila visoka jer je jedna kanadska tvrtka prva na svijetu počela proizvoditi to ulje za medicinske svrhe i isporučivala ga Hrvatskoj koja je prva na svijetu to ulje stavila na tržište za medicinske upotrebe.

- Lijek bi trebao propisati svaki liječnik - dodao je Brborović, a s njim se složila i doktorica Kes koja je rekla da bi to trebalo sve biti pod nadzorom liječnika jer kanabis usprkos svemu ima i nuspojave poput halucinacija.

Bošnjaković: U zatvoru bi se brinuli o Huanitu

Problematika o kojoj se raspravljalo u emisiji bio je i sam Huanitov odlazak u zatvor koji bi se dogodio da ga predsjednica nije pomilovala.

Ministar Bošnjaković je istaknuo kako unutar zatvora postoji bolnica u kojoj bi se brinuli o Huanitu, a ukoliko bi se njegovo stanje pogoršalo da bi ga se potom prebacilo u neku bolnicu izvan zatvora. Gredelj je pak dodao kako bi to svejedno značilo smrt za Huanita.

- To bi bilo prestresno za njega jer bi ga se odvojilo od majke koja se brine o njemu. On bi propao. Stavite ga u najluksuzniji hotel, on će opet biti odvojen od svoje majke. Rekao je to meni i svojoj obitelji da će se ubiti prvi dan kada uđe u zatvor - rekao je Gredelj.