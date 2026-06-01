Grgić: Hvala biračima. Ovo je bila najprljavija borba

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić gostovao je u programu N1 televizije te komentirao rezultate izbora. Prema neslužbenim rezultatima, u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške i njegova zamjenika, povjerenje birača dobio je kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58 posto glasova, zajedno sa svojom zamjenicom Sabinom Vlaović.

- Po peti sam put dobio povjerenje građana, ovim im se putem svima zahvaljujem. Bila je do sada najteža borba, najprljavija, na kraju krajeva. Meni je 10 godina lokalne politike sasvim dovoljno. Očekivao sam novi mandat, koji je prekinut, i da završimo ono što smo se dogovorili. Ove godine nismo imali ništa novo u kampanji, govorim o projektima, namjerama i onome što trebamo za razvoj našeg grada - rekao je. Nije se, kaže, htio nametati građanima. "Nisam imao nijedan skup, nijedan plakat, nisam podijelio nijednu majicu, upaljač, nismo imali ni napuhanac. Komunicirali smo jedino preko naše Facebook stranice, govorili smo o afirmativnim projektima, što moramo završiti. Htio sam dopustiti našim građanima, koji su stvarno bombardirani svime i svačim, da sami procijene i da odluče o mojoj sudbini, da li mi vjeruju ili ne", poručio je.

Osijek: Privođenje gradonačelnika Vinka Grgića kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Krene li nova istraga ili ako Grgić završi u pritvoru, ponovno će se morati organizirati novi izvanredni izbori. Katarina Planta Grgića je pitala je li to odgovorno prema građanima. "Strah uvijek mora biti prirodan, ali život ide dalje. Što će biti sutra ili za 15 minuta, to ćemo vidjeti, ja ne znam. Mislim da imam pravo završiti ovaj mandat i nakon toga se povući. Netko zna hoće li u međuvremenu doći do nekih stvari, ja ne znam", istaknuo je.

Ako završi opet u istražnom zatvoru i dođe do izvanrednih izbora, kaže, ne isključuje mogućnost da se opet kandidira za gradonačelnika. "Ne isključujem ni mnoge druge stvari, s druge strane. Ljudi ovdje vide kako je bilo i kako će biti. Bore se za svoj način života, koji je dobar", poručio je.

Govoreći o prvim potezima, Grgić je rekao da su već napravili niz projekata koji ih očekuju, sve su potkrijepili građevinskim dozvolama i ozbiljnim troškovnicima te će sada ići na realizaciju toga.

Uskoro ćemo otvoriti vrtić kojeg radimo dvije godine, to je prvi vrtić u 60 godina u gradu. Godine 2016. godine, kad sam preuzeo grad, trećina radno sposobnih ljudi je bilo nezaposleno. Danas je to na razini 3 ili 4 posto, ovisno o sezoni. To je europski prosjek. Puno je ljudi zaposleno, žive kvalitetnije. Mi sami sebe uvijek osuđujemo i uvijek nam nešto fali, to nas karakterizirao kao narod. Toga ima, to je dio folklora, ali radimo i nastavit ćemo kontinuitet", rekao je.

Istraga protiv njega još je uvijek u tijeku, a USKOK može zatražiti ponovni istražni zatvor. "Na ovu funkciju ja nisam sam sebe stavio, ovo je novi ciklus. Prema mojim saznanjima, ovo je potpuno nova priča. I kad sam 2021. godine pobijedio, isto sam bio pod istragom, nije bila podignuta optužnica. Ne vidim razloga da to bude, jer ako će tvrditi da je to ponavljanje djela, što je s tri tisuće ljudi ovog grada koji su meni dali glas, hoće li i njih zatvoriti zbog ponavljanja djela - glasanja za mene? To je jedan kompliciran začarani pravni krug. Ako su ljudi ovog grada izabrali takvog "okorjelog kriminalca", što ćemo sad? Zakon mi dopušta", zaključio je.