Dvaput ga uhitili, no on se ne da: Vinko Grgić opet je dobio izbore u Novoj Gradiški...

Nezavisni kandidat Vinko Grgić ponovno je osvojio povjerenje građana Nove Gradiške te, prema neslužbenim rezultatima drugog kruga prijevremenih lokalnih izbora, ostvario uvjerljivu pobjedu nad HDZ-ovim kandidatom Bernardinom Trnkom. Nakon prebrojavanja glasova, Grgić je osvojio oko 58 posto potpore birača navodi Plusportal.

Rezultat izbora još je jednom pokazao da značajan dio građana Nove Gradiške više vjeruje dugogodišnjem gradonačelniku nego institucijama koje su ga u posljednjih šest godina dvaput uhitile i protiv njega vodile postupke zbog sumnji na korupciju. Grgić je i nakon prethodnog uhićenja 2020. godine ponovno dobio mandat građana, a isti scenarij ponovio se i ove godine.

Prijevremeni izbori raspisani su nakon što je Grgić početkom godine završio u istražnom zatvoru zbog sumnji u koruptivna kaznena djela te podnio ostavku na dužnost gradonačelnika. Unatoč tome, birači su mu ponovno dali povjerenje da vodi grad.

U razgovoru za Dnevnik Nove TV Grgić je poručio kako upravo izborni rezultat najbolje odgovara na pitanje zašto mu građani i dalje vjeruju.

- Teško je bilo zadnja tri mjeseca, ali mi zadnjih deset godina to radimo. Bilo je samo pitanje kako uvjeriti ljude. Ovo je bila najjeftinija kampanja u povijesti političke zbilje. Nismo stavili jedan plakat, podijelili jedan upaljač - rekao je Grgić.

Na pitanje hoće li sudski procesi utjecati na njegovo vođenje grada, odgovorio je kako već ima iskustvo rada u takvim okolnostima.

- Već sam se jednom ponovno vratio, 2021. godine, napravili smo veliki posao u našem gradu. A pitanje moralnosti u politici, što je to? Volio bih da mi kažete - izjavio je.

Dodao je kako će, u slučaju pravomoćne osuđujuće presude, preuzeti odgovornost i povući se iz politike.

- Moja etička načela su vrlo čista. Ako dođe do pravomoćnosti, ja ću se povući - poručio je.

Fenomen političke potpore koju Grgić uživa u Novoj Gradiški sve više privlači pozornost političkih analitičara. Iako hrvatska politička scena poznaje slične primjere, činjenica da birači dvaput nakon uhićenja ponovno biraju istog kandidata predstavlja zanimljiv predmet za politološke i društvene analize.

Istodobno, prema neslužbenim informacijama, izborni proces još nije u potpunosti zaključen. Na pojedinim biračkim mjestima prijavljene su nepravilnosti, zbog čega bi glasovanje moglo biti ponovljeno. Kao lokacije na kojima su zabilježeni problemi spominju se Kovačevac i biračko mjesto u Maloj.

Hoće li izborni rezultat otvoriti novo poglavlje političkih rasprava o odnosu birača prema pravosudnim institucijama i političkoj odgovornosti, moglo bi se pokazati već u nadolazećim tjednima. Jedno je, međutim, sigurno – Vinko Grgić ponovno se vraća u gradonačelničku fotelju Nove Gradiške.