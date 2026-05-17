Grgića dva puta uhitili, a sada na izborima ušao u drugi krug: 'Mogu zato jer nisam osuđen!'

Ako treba pobijedit ćemo i u zatvoru, poručio je iz središta Nove Gradiške Vinko Grgić nakon održanog prvog kruga prijevremenih izbora za gradonačelnika, a na kojima je dobio više od 47 posto glasova.

Naime, upravo Grgić odstupio je početkom ožujka s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela, te se ponovno kandidirao. Nakon danas održanih izbora Novogradiščani će u drugom krugu birati između Grgića i HDZ-ovog Bernarda Trnke koji je u prvom krugu izbora dobio povjerenje 29,54 posto građana.

- Prvi put nakon deset godina ulazim u drugi krug, već zaboravljeno iskustvo, ali s 47 posto mislim da je to odličan rezultat. Sve ovo nastalo je zbog jednog nasilnika i njegove škvadre, koji su pričali puno, rezultat je bio da je osam obitelji bili na najgori mogući način provučeni kroz blati - rekao je Grgić.

Grgić je odgovorio i na pitanje je li njegova kandidatura bila moralna, s obzirom na to da je u svojoj političkoj karijeri dvaput bio uhićen u akcijama Uskok-a zbog sumnje na više kaznenih djela.

- Ja mislim da je, ja imam pravo da se mogu kandidirati jer još nisam osuđen ni nepravomoćno ni pravomoćno - poručio je Grgić. Drugi krug ovih prijevremenih izbora održat će se za dva tjedna.

- Statistika je nemilosrdna ponekad, ljudi će izaći za dva tjedna i pokazati što misle. Po političkom iskustvu, mislim da nitko nije izgubio s 47 posto, jedino ako me opet uhapse, razapnu, provuku kroz isto blato - zaključio je.

S druge strane u HDZ-ovom stožeru vladalo je oduševljene zbog ulaska u drugi krug.

- Dozvolite mi da zahvalim dragom Bogu, svojoj obitelji, obitelji HDZ-a, kao i svim sugrađanima. Veliko vam hvala od srca. Napravili smo veliku kampanju i moram vam reći da imam dvije dobre vijesti. Prva dobra vijest je rezultat jasan, građani žele promjenu, da žele drugi krug. Druga važna činjenica je baš ta, drugi krug, nakon 10 godina HDZ u Novoj Gradiški je ušao u drugi krug - rekao je Trnka. Dodao je i da je bivši gradonačelnik 'u padu'.

- Mi ćemo nastaviti raditi. Mi smo ovo htjeli, ovo je ono što smo zaslužili. Hoćemo vidjeti bolji rad, bolju Novu Gradišku. 31. svibnja imamo priliku izaći na izbore i zajedno donijeti promjenu za Novu Gradišku - zaključio HDZ-ov kandidat